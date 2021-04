¿Cuál es el origen del escudo del Capitán América?

La famosa serie de Disney Plus Falcon y el Soldado del Invierno ha tenido que lidiar con el poco cariño que ha recibido el nuevo Capitán América en el contexto de la nueva trama con Bucky Barnes y Sam Wilson como protagonistas. Desde el estreno de Falcon y el Soldado de Invierno quedó claro que no iba a ser fácil llenar el vació del Capitán América, Steve Rodgers. De hehco Sam rechaza tomar ese papel y entrega el escudo, pero luego es traicionado y descubre que hay un nuevo héroe y no le gusta.

Con orejas grandes, una cara muy redonda y casi caricaturizado, el nuevo Capitán ha sido blanco de duras críticas por parte de seguidores de la serie. A pesar que en otros episodios se ha profundizado en el conflicto del militar convertido en un símbolo de esperanza nacional, su papel dentro la saga se sigue viendo con reservas.



"Las películas y las series están para hacer sentir emociones a la gente, y espero que esto haga exactamente eso. Espero que no me odien a mí demasiado", comentó en una entrevista claro que para él al final sería un “honor, supongo, ser odiado en el universo Marvel", dijo el actor Wyatt Russell, quien interpreta a ese personaje en la serie de Disney Plus.

El Capitán América de Falcon y el soldado de Invierno batalla contra los fanáticos del héroe original.

Nuestra historia comienza con el viaje del escudo

Russell, hijo de la pareja de estrellas Goldie Hawn y Kurt Russell, va a tener que demostrar que tiene el estatus de llevar el famoso escudo del Capitán América, un objeto de protección apreciado de manera indiscutible por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.



Para la directora de Falcon y el Soldado del Invierno, Kari Skogland: "Nuestra historia comienza con el viaje del escudo (…) Estaba realmente interesada en explorar eso".

Según Anthony Mackie, la vacilación de Sam Wilson (Falcon) acerca de tomar el puesto del Capitán América fue instantáneamente comprensible. "Sam considera que el escudo es una representación del país en el que vivimos. Hay mucha inquietud en cuanto a cómo un hombre de color representa a un país que no lo representa”. Y es que no es nada superficial el viaje de este elemento de defensa a lo largo de las películas de Marvel.



El primer diseño del escudo tiene su primera aparición en la película El Capitán América, como parte de la utilería de Steve Rogers en su presentación escénica a las tropas estadounidenses, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Este estaba hecho de un metal oriundo de Wankanda conocido como Vibranium. Además, tenía un diseño triangular, con los colores de la bandera de Estados Unidos: azul, blanco y rojo. Luego, Steve se enfrenta por primera vez a Red Skull con el prototipo redondo que se mantiene hasta la actualidad y que fue forjado por Howard Stark, padre de Tony Stark (Iron Man).

Capitan America

Luego en el filme de Avengers de 2012, sin duda alguna, el momento en el que el escudo se roba toda la atención es cuando recibe el impacto del martillo de Thor, el Mjölnir. Todo su poder no le basta a Thor para doblegar al escudo que está hecho de Vibranium, uno de los metales más fuertes y versátiles del mundo Marvel. Esto es posible gracias a que este material logra absorber las vibraciones de cualquier ataque y así proteger a su portador. De hecho, Thor y Capitán América utilizarán el choque de ambos elementos en el futuro a su favor ya que crea una gran onda expansiva con la que pueden defenderse de sus enemigos.



En Capitán América y el Soldado de Invierno, sale a la luz na nueva utilidad del escudo como un eficiente amortiguador. Específicamente, cuando Capitán América escapa del cuartel general de S.H.I.E.L.D al lanzarse en caída libre desde un ascensor con una peligrosa altura. Antes de caer, protege la parte superior de su cuerpo con el escudo y lo apunta hacia el suelo. Este repele el choque y el portador logra seguir huyendo.

Además, se ve nuevamente su capacidad de defensa al recibir varios golpes del brazo cibernético del Soldado del Invierno.



En la batalla inicial de Avenger: la era de Ultrón, el escudo y el martillo Mjölnir se unen nuevamente, ya que Capitán América y Thor utilizan la onda expansiva que genera el choque de ambos elementos para neutralizar a soldados de HYDRA.



Por otro lado, el escudo recibe una importante mejora magnética, ya que ahora el Capitán América puede atraerlo con un poderoso imán que carga en su antebrazo. Asimismo, toma protagonismo como un elemento de ataque al herir a Ultrón y como defensa, al repeler un ataque de Wanda Maximoff.

Capitan America

En la cinta Capitán América: Civil War se fortalece la idea del gran poder de este artefacto, al usarse en el conflicto interno que sufren los Avengers. Defiende al Capitán del choque con Iron Man o Pantera Negra. Como dato curioso, el escudo no aparece en Avengers: Infinity War y Steve Rogers, usa otros artilugios en una gran batalla de la película.

Capitan America

Sin embargo, en Avengers: Endgame Iron Man le regresa el escudo a Capitán América al unir fuerzas para vencer a Thanos. En el enfrentamiento final, se ve nuevamente su unión con el Mjölnir, al ser usados por el Capitán América, uno en cada mano.





El superhéroe genera una peligrosa secuencia de ataques con ambas armas para herir a Thanos y quebrar su casco. Sin embargo, el villano contraataca y rompe el escudo tras varios golpes por su espada de doble punta. Después de regresar las Gemas del Infinito a sus líneas de tiempo originales, el Capitán América adquiere un nuevo modelo. Al jubilarse se lo entrega personalmente a Sam Wilson, siendo un momento clave para la serie Falcon y el Soldado del Invierno.



