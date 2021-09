Cuál es el mejor James Bond de la historia: ¿Sean Connery o Daniel Craig?

Hay décadas de películas entre uno y otro, pero son considerados como los James Bond más recordados de la cinematografía: no hay duda de que entre Sean Connery y Daniel Craig se pelean por ese título.

Según una encuesta que realizó el diario británico Daily Express entre 3.536 personas , del 25 al 29 de septiembre, Sean Connery se alzó con el honor de ser el mejor James Bond de todos los tiempos. Así lo expresó un 53 por ciento de votantes, mientras Craig solamente alcanzó el 22 por ciento.



Connery fue el primer actor en darle vida al mítico agente de la literatura, creado por Ian Fleming en 1953. Su rostro y elegancia generaron un mito en la pantalla gracias a sus apariciones en 'De Rusia con amor', 'Goldfinger', 'Operación Trueno', 'Solo se vive dos veces', 'Diamantes por siempre', 'Nunca digas nunca jamás' y 'Dr. No'. El escocés falleció el 31 de octubre del 2020, a los 90 años.



Daniel Craig, por su parte, ha interpretado al 007 en 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015) y la reciente entrega 'Sin tiempo para morir' ('James Bond: No Time to Die'). Después de 15 años anunció que no hará más el papel del popular espía.



El actor Daniel Craig tiene 58 años. Fue James Bond durante 15. Foto: Archivo particular

