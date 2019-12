Así sería el futuro de la saga de 'Star Wars'

La película 'Star Wars: el ascenso de Skywalker' ha generado amores, odios y mucho dinero, con más de 177 millones de dólares en EE. UU. y Canadá en su primer fin de semana.



Pero ¿cuál es el futuro de esta saga que ya cerró un ciclo con las historias de los guerreros Jedi y su lucha contra un imperio intergaláctico?

Bob Iger, el gran jefe de los estudios Disney, anunció recientemente que la franquicia tiene un potencial “interminable” para más historias.

“No tenemos prisa, sabemos que los fanáticos querrán otra película, u otras películas más, y las haremos”, recalcó.



Su optimismo contrasta un poco con las reacciones de la crítica y el público frente a la última trilogía de las películas: 'Star Wars: el despertar de la fuerza'; 'Star Wars: los últimos Jedi' y, claro, 'El ascenso de Skywalker'.

La actriz Daisy Ridley. Foto: Disney

El panorama sin personajes como Han Solo (Harrison Ford), Luke (Mark Hamill); la princesa Leia (Carrie Fisher) o Rey (la heroína más reciente de la saga, interpretada por la actriz Daisy Ridley) genera una gran expectativa y cierta prevención entre algunos incondicionales.



Sin embargo, no todo es tan gris, gracias al éxito de la serie 'The Mandalorian' en Disney + y la apuesta por otras producciones en esa plataforma: una película inspirada en 'Rogue One' y otra que retoma al guerrero jedi Obi-Wan Kenobi.

El éxito de la película 'Rogue One: una historia de Star Wars' la llevó a otro universo. Foto: Disney

En realidad, solamente hasta el 2022 se tiene presupuestado reactivar nuevas aventuras de ese universo en el cine, eso sí bajo nuevos parámetros y sin apegarse a la idea de crear una saga episódica.

Ewan McGregor regresará a su papel de Obi- Wan Kenobi. Foto: Lucasfilms

“Hay mucho camino por recorrer”, recalcó Doug Chiang, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lucasfilm.



* Con información de AFP