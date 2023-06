La quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia sigue su curso y la convivencia entre los participantes ha dado de qué hablar entre los televidentes.



Aunque hay compañerismo entre algunos de los famosos, también han surgido las diferencias entre participantes, pues ciertos comentarios sin filtro o críticas hacia los otros competidores no han caído del todo bien.



Carolina Acevedo es una de las participantes que más ha resaltado por su creatividad y por mostrarse arriesgada, pues no pone peros a la hora de afrontar un reto, lo cuál ha demostrado en cada capítulo que se ha emitido del programa.



Los 22 participantes iniciaron una nueva etapa, en la que se enfrentan por los pines de inmunidad que los libra de ir reto de eliminación y continuar su camino en el show.



El reto del día significó comprar varios alimentos en una subasta, siendo el café el ingrediente principal, con el que debían hacer una preparación en determinado tiempo.

En este episodio, Carolina Acevedo tuvo que ser pareja de la reconocida actriz Marcela Benjumea y las dos quedaron unidas hasta el final.



Culminado el tiempo para preparar el respectivo plato, el plato de las dos actrices fue elogiado por parte de los jurados, los chefs Nicolás de Zubiría, Christphofer Carpentier y Jorge Rausch, lo que las dejó como ganadoras de dichos pines y les permitió subir al balcón.



Fue ahí cuando el presentador Diego Sáenz, hizo un comentario que avivó un conflicto entre los participantes y le valió la crítica de los espectadores.

“Carolina se le puede subir un poco el poder a la cabeza más que a Marcela”, dijo.

El primero en reaccionar a este agresivo apunte fue el influencer Mario Ruiz. “A Carolina Acevedo le respeto lo que sea y que me trate como sea”, mientras los demás participantes destacaron lo bien que la pasaron ante el reto gastronómico.



En redes sociales varios usuarios han comentado que la actitud de Sáenz no les agrada. “Yo quiero la confianza que se tiene Diego Sáenz, ayuda, acepta que te fue como un zapato mi rey”, “ A Diego está que le salen unas venas de sangre en los ojos”, “Según Diego Saenz se debería rotar los grupos para que no esten siempre los mismos participantes”.

La experiencia de Diego Camargo en Master Chef

