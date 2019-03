Nueva versión de 'Dumbo' tiene muchas críticas 

'Dumbo', un remake con actores reales del clásico animado de 1941 de Walt Disney, llega a los cines colombianos este jueves.

Sin embargo, muchos críticos han declarado que la película es para quedarse dormido. La cinta, con la historia de un adorable elefante cuyas orejas muy grandes le permiten volar, es "abismalmente predecible y sobreactuada", según el 'Globe and Mail'.

Es "ostentosa y sobrecargada", dce la revista Time. "Dolorosamente sin colmillos", indico The Guardian.



En general, solo el 54 por ciento de los críticos recomiendan la película, según Rotten Tomatoes. Las evaluaciones sugieren que rehacer películas clásicas animadas con actores de la vida real y personajes generados por computadora está lejos de ser una apuesta segura.



Algunos lo han hecho espectacularmente bien, como La bella y la bestia de 2017, que recaudó US$1.260 millones en todo el mundo. No obstante, 'Christopher Robin' embolsó la decepcionante cifra de US$198 millones el año pasado. Pronto saldran tres mas: 'Aladdin' en mayo, 'El rey león' en julio y "Mulán" en marzo de 2020.



Un analista de Box Office Pro redujo su pronóstico para el fin de semana de estreno de 'Dumbo' a tan solo 50 millones de dólares, de 60 millones de dólares, y ahora prevé que a nivel nacional superará los 150 millones de dólares, en comparación con los 179 millones de dólares predichos anteriormente.



Eso pone a 'Dumbo' en el extremo inferior de este tipo de películas, cuya realización habitualmente cuesta $100 millones de dólares o más sumados a decenas de millones extra por conceptos de promoción.



Sin embargo, no todos los críticos le bajaron el pulgar a 'Dumbo', dirigida por Tim Burton, cuyo trabajo incluye 'El joven manos de tijeras'. 'Atlantic' y 'Vulture' elogiaron la visión del director sobre la película, particularmente en las escenas de vuelo.



El mérito de Burton radica en parte por inspirar los recientes 'remakes' de acción en vivo de Disney. Su versión de 'Alicia en el país de las maravillas' de 2010, una nueva version del clasico de 1951, recaudó más de $1.000 millones de dólares en el mundo.



Hay muchas razones por las que Disney puede seguir con la estrategia del 'remake', además de la venta de boleteras. El gigante del entretenimiento con sede en Burbank, California, necesita mantener a personajes como Cenicienta y Blanca Nieves frescos en la mente de los niños, debido a los roles que desempeñan en los parques temáticos y el negocio de comercialización de la compañía.



Bloomberg