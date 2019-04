Criticar la nada / El otro lado

La televisión siempre será una metáfora de la sociedad. Y en la Colombia de Duque, nada pasa, todo es desangelado. En la patria boba, TV más boba. Por eso no hay nada qué hablar de le televisión colombiana. Todo luce igual, o peor que siempre. Estamos en los ‘ratings’ más bajos del año.



Señal Colombia, el que era el mejor canal cultural de América Latina, hace tiempo que no hace nada nuevo, habita escándalos, adula a la ministra TIC y nada más.

Los canales regionales siguen cada uno buscando su destino y hacen felices a sus gobernadores y a la ministra TIC; la ministra TIC no ve televisión colombiana y sigue insistiendo en su misma ley sin cambiar o ajustar ningún artículo.



Caracol sigue cómodo adelante, pero con menos ‘rating’. Se ubica primero en 10 puntos de promedio con ‘La Gloria de Lucho’, ‘La voz kids’ y ‘El Bronx’. Gana en noticias con 7 puntos.



Sábados felices apenas logra 6 puntos. ‘Séptimo día’ la saca de la pantalla con 9 puntos. Caracol gana, va tranquilo, pero pierde televidentes.

RCN acepta la derrota y se encomienda a ‘Betty la fea’, que logra el ‘rating’ mayor con 7 puntos; estrena una mexicanada nada desagradable llamada ‘La Guzmán’ y logra memorables 5 puntos. Noticias RCN se mantiene en 4 puntos. ‘4 caminos’ alcanza un excelente 7 puntos. RCN está muerto de miedo, no se reinventa y sobrevive sin producir nada nuevo.



Canal Uno araña casi 2 puntos. Destaca su Noticiero CM&. Ha demostrado ser un canal que no logra competir porque se queda en lo parroquial y en una televisión de bajo presupuesto. Todo en medianía.



HBO se encomienda a ‘Game of Thrones’ como salvación, de resto nada que ver.



Netflix presenta nuevas producciones que nada inspiran, se mantiene porque cada nicho algo encuentra.



Lo único que inspira alguna emoción es el fútbol. Y ahí se descubre que hay 4 equipos que mueven televidentes y ponen buenos resultados. Millonarios es el campeón del ‘rating’, América, el subcampeón, y Junior y Nacional pelean el tercer puesto.



Esto significa que son los equipos con las mejores hinchadas del país y por eso mueven fidelidades de cancha y televisión.



Aburre nuestra televisión. Nada emocionante sucede. En este escenario es claro que la televisión colombiana se diluye cada vez más en el corazón de los televidentes, pierde conexión con la sociedad, genera poco empleo y se ha convertido en una tía o tío que siempre tiene el mismo sonsonete.



La televisión colombiana se está muriendo por incompetencia, por pérdida de innovación, por comodidad de lo mismo, por genios del mercadeo que prefieren copiar tendencias o repetirse en sus mismas fórmulas. Por boba, por eso en la patria boba, Caracol es rey.



La televisión colombiana se está muriendo y no se ve ninguna preocupación por hacer mejor las cosas. Y por eso hay que hacer columnas sobre la nada. El aburrimiento más grande nos habita, cada vez somos más una patria sonsa.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com