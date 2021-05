Crítica dice que 'Rápidos y furiosos 9' es ridícula y divertida

Cuando se pensaba que se pensaba que la saga de acción protagonizada y liderada por Vin Diesel había alcanzado los estándares más altos de acción y sus aventuras demostraban lo inverosímiles y excesivas que podían llegar a ser, todo indica que la nueva producción que se estrena en junio, rompe todos esos límites.

Esa ha sido la sensación, tras las reacciones de algunos críticos que ya vieron la película dirigida por Justin Lin y que cuenta la confrontación de Dominic Toretto con su hermano Jakob y la aparición de viejos enemigos y hasta personajes que se daban por muertos.



Puro adrenalina, tanqueada al límite con escenas de acción que tienen el objetivo de sobrepasar la lógica y llevar los autos y los peligros, posiblemente, hasta más allá de la atmósfera, son los elementos que asoman en las revisiones especializadas.



“Justin Lin prefiere la cantidad que la calidad y más acción, subtramas y personajes de los que cualquier película necesitaría”, escribió en The Hollywood Reporter John DeFore. Para él, A menos que 'FastTen' incluya viajes en el tiempo, es difícil ver cómo esta franquicia podría superarse ya a sí misma”.

A su vez David Ehrlichm de la revista IndieWire aseguró que “el mundo de 'Rápidos y Furiosos’ nunca ha parecido más fuera de control como aquí, pero, por primera vez en mucho tiempo, es como si estuviera de nuevo yendo a la deriva en la dirección correcta". El crítico siente que esta es la producción “más grande y ridícula hasta la fecha”.



Mientras que TimGrierson de Screendaily recalca un elemento clásico en esta narrativa: “Se ríe a la cara de la física y del sentido común (...) Aun con lo rápidas y furiosas que son sus carreras, no puedes dejar atrás del todo la sensación de que estas películas están perdiendo algo de su frescura".

Vin Diesel: el nombre completo del actor recordado por su papel de Dominic Toretto en la saga cinematográfica ‘The Fast and the Furious’ es Mark Sinclair Vincent. Foto: EFE

En contraste con la opinión de Alonso Duralde, quien en su artículo de The Wrap la define como una especie de telenovela con gasolina, testosterona y superhéroes que sigue funcionando. “Le da a cada uno su momento de gloria”, escribió.



Al igual que Molly Freeman de ScreenRant, que expresó que se divirtió viendo la película. “La acción es fresca y el Jakob de John Cena está desarrollado de manera inteligente”. Al final, Rápidos y Furiosos 9 siempre va a generar debate, quizá en lo que todos coinciden es que no pasa inadvertida.



