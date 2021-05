'Sospecha mortal', una tibia traición que triunfa en Netflix

Joel Kinnaman se ha esforzado por convertirse en un actor duro y a la vez creíble en el drama y la tensión. Lo logró con la serie The Killing en el 2011; falló tres años después con una nueva versión de Robocop que no funcionó, y tampoco tuvo mucha suerte siendo parte de la película Escuadrón suicida, un intento de DC Comics que, en 2016, no convenció.

Pero el actor, de 41 años, siguió insistiendo y parece haber encontrado un proyecto a la medida de sus expectativas: Sospecha mortal (The Informer).



Sin ser un thriller de acción demasiado profundo o sorpresivo, esta película ha conseguido convertirse en uno de los éxitos de la semana en Netflix, y lo más importante es que le ha dado a su protagonista el espacio para tratar de no ser solo un héroe contra las cuerdas en una situación insostenible.



Bueno, realmente eso es lo que plantea esta trama de tensión policíaca y drama familiar en el que un infiltrado en la mafia polaca termina en la cárcel, tratando de descubrir cómo se desarrolla el tráfico de drogas en el presidio y así desbaratar el negocio.



Kinnaman (en el papel de Peter Koslow) es verosímil como un tipo duro al que no le molesta mostrar un poco de debilidad y dolor.



Además, toma todo el peso de la historia y sobresale frente a otros personajes que siguen la línea del estereotipo clásico de este género: agentes con conflictos morales, jefes corruptos y policías rebeldes que tratan de marcar la diferencia.



Tampoco falta la caricatura extrema del malo mafioso europeo, tal vez de lo más predecible de la película.



Sin embargo, se agradece que, más allá de esos lugares comunes, Sospecha mortal consigue llamar y mantener la atención del espectador, sumado a que administra muy bien los momentos de acción y violencia con una base en el drama que funciona dentro de los límites de entretenimiento y lucimiento para el protagonista, que revela este filme.



Aunque esa necesidad de dar brillo a un Kinnaman efectivo frente a la cámara hace que no se aproveche la presencia de intérpretes de lujo como Rosamund Pike (Descuida, yo te cuido), Clive Owen (Children of Men) o Ana de Armas (Entre navajas y secretos), que solo cumplen, sin dar muchos matices, con su parte en la trama. Sospecha mortal es en realidad un bocado de digestión rápida que brilla por momentos y parece perderse en otros, pero al final no le cae pesado al espectador.

