Óscar Isaac pensó que estaba loco al acceder a interpretar a un superhéroe. No tuvo una buena experiencia como villano en la última y peor entrega de la saga de X-Men (Dark Phoenix), pero luego entendió que su protagónico en la serie Moon Knight era perfecto para él.



Isaac, acostumbrado a papeles con personajes que revelan una potente carga emocional, que lidian con tensiones escondidas y que han dejado ver una idea del heroísmo con los pies muy pegados a la tierra, encontró un reto interesante como un superhéroe de capa oscura, mentalmente inestable y que tiene que dormir amarrado a su cama. Una interesante y explosiva mezcla para una historia con el sello Marvel.



Puede leer: Disney presenta el primer tráiler de Ms. Marvel, serie que saldrá en junio

La serie Moon Knight cuenta la vida de Steven Grant, un tipo fuera de lo común que es experto en todo lo relacionado con la cultura antigua egipcia, pero trabaja en un museo como vendedor de dulces en un área en la que se recrea el mundo de las pirámides y los ritos ancestrales. El protagonista no parece encajar, es torpe y a veces habla con una estatua para contarle que no recuerda cosas y que trata de no dormir para tener una mejor memoria de lo que pasa todos los días de su vida. ¿Parece el típico personaje que tiene un gran poder y una gran responsabilidad?



Totalmente, pero esta propuesta de Disney Plus tiene precisamente algo más: Grant tiene otras dos personalidades e Isaac saca provecho de eso con su talento actoral para llevar al espectador poco a poco a otros terrenos de la mente de su personaje.

Tiene alucinaciones, escucha voces, no tiene claro el paso del tiempo y tiene un encuentro perturbador que le hace tener un acercamiento a sus conflictos y a un lunático poder. FACEBOOK

TWITTER

En una rápida y sencilla transición, el personaje aparece en otro lugar, golpeado y con rastros de sangre en la boca. Grant ahora se encuentra en otro país y corriendo entre un pastizal tratando de esquivar una lluvia de balas y conociendo a un enigmático líder religioso, interpretado por el gran Ethan Hawke.



Sin perder un ápice el tono de entretenimiento, el primer episodio va dando espacio a su intención de mostrar a un héroe que parece estar en el lugar equivocado, que tiene poderes impresionantes y una voz que lo guía. Óscar Isaac parece cómodo en toda esa locura y escapa con un escarabajo dorado en las manos en una camioneta de helados y con la canción de Wake Me Up Before You Go Go (del dúo ochentero Wham), que en español sería algo así como ‘Despiértame antes de que te vayas’, un título perfecto para la experiencia que está viviendo el protagonista.



Lo invitamos a leer: Alain Delon: la historia de la estrella que decidió apagarse

Facebook Twitter Linkedin

Moon Knight se enfrenta a poderes ancestrales. Foto: Disney Plus

En esa etapa, el episodio engancha, queda claro que Grant hace parte de una gran intriga en la que hay sueños vívidos y poderes sobrenaturales y que la manía que tiene de amarrarse a una cama y tapar los filos de la puerta cuando regresa del trabajo podría tener una explicación. Pero todo se complica aún más. Tiene alucinaciones, escucha voces, no tiene claro el paso del tiempo y tiene un encuentro perturbador que le hace tener un acercamiento a sus conflictos y un primer bocado de su inmenso y lunático poder.



El primer capítulo de Moon Knight cumple su función de dar un poco de contexto y de hacer lucir a Óscar Isaac, al que, ahora sí, se le siente cómodo en su nueva aventura con Marvel. Su trabajo divierte y se nota una buena conexión con quien será su antagonista, un Ethan Hawke convertido en un líder de secta religiosa que promete hacerle la vida imposible a un superhéroe que apenas deja ver su traje gris en su debut en Disney Plus y del que se espera más pelea en el segundo episodio, que se estrena mañana en la plataforma.

Facebook Twitter Linkedin

Ethan Hawke es el villano. Foto: Disney Plus

La confusión y el suspenso brillan en este producto, que pretende dar a conocer a un superhéroe de las ligas secundarias de la compañía que creó Iron Man, Capitán América o Thor, y eso es algo bueno, ya que demuestra un interés por explorar otras posibilidades y narrativas. Moon Knight deja un buen sabor en su primer bocado en la pantalla de streaming y se desmarca (por ahora) de conexiones con el universo de otras estrellas de Marvel que han conquistado las pantallas; aunque Isaac contactó a Robert Downey Jr. (el mismísimo Iron Man) para que lo aconsejara un poco antes de asumir esta aventura.



“Tienes que ser audaz y plantear tus ideas sin miedo acerca del personaje (...). Acércate a Kevin Feige (creador del universo cinematográfico y televisivo de Marvel)”, le respondió Downey Jr. Parece que Óscar Isaac le está haciendo caso.



Andrés Hoyos Vargas

AndresHoy1