‘We Are the Champions’ / Crítica mente

Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury no la tenía fácil. El primer reto de la cinta era no caer en el ridículo. Convengamos que lograr una caracterización convincente del legendario cantante de Queen era complejo, por su talante y por aquel físico insólito con inverosímiles dientes. Y lo cierto es que cuando aparecieron las primeras imágenes de Rami Malek con una prótesis imposible, lo inverosímil se elevó al cuadrado.



Pero la actuación de Malek es tan buena que hace olvidar la ridícula dentadura, el risible corte de pelo que luce su personaje cuando joven e incluso la mayor de las incongruencias: los kilos y la fibra que separan al actor del personaje.



A medida que pasa el tiempo en la historia y van desapareciendo las pelucas, Malek se posesiona de su rol y a fuerza de introspección logra la clave dramática que exige la trama: el equilibrio perfecto entre la egolatría y la vulnerabilidad.



Pero lo que logra el protagonista con su actuación no lo consiguen los guionistas con la trama. La historia que cuenta Bohemian Rhapsody es tremendamente pandita, y en su extrema superficialidad nunca logra penetrar en los dilemas y los fantasmas que atormentaron a Mercury. Otro tanto sucede con Brian May, Roger Taylor y John Deacon, cuya logradas caracterizaciones físicas contrastan con el nulo desarrollo de sus personajes.



Y en eso anda pensando uno en su silla, cuando la película toma el control de la sala y supera su segundo reto, recreando el apoteósico concierto de Live Aid en Wembley, y recordando de paso por qué Mercury y Queen dejaron una huella indeleble en la historia de la cultura pop.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

@ReinaMauricio