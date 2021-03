¿Por qué 'El agente topo' puede ser el próximo Óscar latinoamericano?

Al principio este filme desconcierta: ¿es una historia de la vida real, un falso documental o una ficción? Sergio tiene 83 años y hace cuatro meses enviudó. Sus días son nostálgicos y repetitivos. Su chance de volver a sentirse vivo aparece cuando se postula para un trabajo como espía. Rómulo, un investigador privado, necesita un infiltrado para comprobar qué está sucediendo dentro de un hogar de ancianos.





Instantes después, ya no importa qué género es el que estoy viendo. Sergio es el protagonista de El agente topo, una producción chilena que se debate entre el documental y la ficción dramática, escrita y dirigida por Maite Alberdi.



La figura adorable de Sergio Chamy y su entrenamiento para convertirse en agente encubierto –con gadgets como un moderno teléfono móvil, un esfero con cámara oculta y usando palabras en clave– generan risas y ternura.

Pero a medida que avanza la historia de una hora y 24 minutos, que está en Netflix, Alberdi hace magia: lo que empieza como una fiesta de tensión y alegría va dejando al descubierto la realidad de un lugar en el que pesan la melancolía y los recuerdos –para muchos de sus residentes esquivos por la senilidad o las enfermedades–.



Sergio es el vehículo a través del cual el espectador se conecta con las miserias y alegrías de los ancianos. “Tengo cuatro hijos y fue la felicidad, pero ya no lo es tanto. Yo no los reprocho porque no vienen a verme –le comenta al protagonista una mujer que recita poesías–. Es cruel esta vida después de todo, oiga”.



Las risas callan y los ojos se llenan de lágrimas. Es inevitable no pensar en padres, abuelos, tíos...esos viejos a los que la vida y los dolores les pesan cada vez que arrastran los pies y a los que hemos ignorado tantas veces. Un nudo en la garganta y la sensación de estar en deuda cierran un metraje que da en el corazón y deja en el aire que los viejos no se mueren por una enfermedad física, sino de tristeza y soledad.



Sin caer en el melodrama y sin abusar de recursos como la música o los planos lastimeros, Alberdi les da un lugar digno a los ancianos y sacude los corazones de los espectadores. A ver si Chile se queda con el Óscar al mejor documental al que aspira.

SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta

