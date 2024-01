Ositos de peluche pervertidos, rituales y la verdadera historia detrás de Balenciaga

Cristóbal Balenciaga estaría horrorizado ante la sucia polémica que causó la marca que lleva su nombre y que relacionó su ropa y sus diseños con la hipersexualización de menores de edad, una polémica con osos de peluche con arneses y teorías que la conectan con el satanismo y un consumismo un tanto extravagante (solo hay que ver los tenis rotos y sucios que en un momento vendían por miles de dólares).

Pero en la historia de la entrada triunfal de Balenciaga a la alta costura europea no existieron esas nubes negras; al contrario, su creador dejó una huella de experimentación, vanguardismo y asombro.

No era un brujo obsesionado con el bondage y no tejió hilos de maldad. La serie 'Cristóbal Balenciaga', que se estrena hoy la plataforma de streaming Star+, habla de las tensiones del alma de un diseñador español que no se ajustaba del todo a los moldes de la época que le tocó vivir y se convirtió en un genio.



Si le hubiera tocado lidiar con las acusaciones que son hoy la comidilla de los fanáticos de las conspiraciones o con la sola idea de la serie, de seguro Cristóbal habría sufrido un ataque de nervios y odiaría la intención de acercarse (así fuera un poco nada más) a otros aspectos de su vida o de su obra.



La gran estrella de la moda amaba mantener un bajo perfil. Foto: Star+

Se dice que fue receloso con su intimidad, controlador y un tanto malgeniado. Pero tras su muerte en 1972 y su impactante legado en las pasarelas, la historia de su vida tenía que ser como un corte de tela fina del que podía salir un extravagante diseño.

La trama de esta serie, de seis episodios, transcurre desde la Guerra Civil española hasta principios de la década de los 70, cimentando las batallas y contradicciones del hijo de una costurera que no tuvo miedo de hacerse famoso y que buscó ser un rockstar en el elitista circuito de la moda, aunque tuvo que lidiar con una férrea fe católica y su homosexualidad, en una época en la que era controvertido que estos elementos estuvieran unidos.

Pero el Cristóbal Balenciaga del streaming es un recorrido estético sin precedentes, en el que cada detalle del contexto en que se movía protagonista se recrea de una manera excepcional, así como la belleza y el riesgo de cada uno de sus cortes.



La cámara quiere que el espectador se apropie como un demonio del alma del creador, con planos cerrados que intentan atrapar su humanidad y a la vez abriendo su campo visual para maximizar el glamour de esa fantasía que hizo moda y que vivió entre España y París. Ningún elemento de las escenas parece puesto al azar y casi todo recoge una belleza colorida y vibrante.



En la serie se explora el glamour y la moda más impactante. Foto: Star+

Aunque el reto fue hacer lo mismo con el hombre de los diseños, las tijeras y la visión. Al ser un personaje tan cerrado, la serie tuvo que crear situaciones y momentos bajo el manto de la ficción.

Cristóbal Balenciaga era un hombre reservado y dedicado a su trabajo de creación. Foto: Star+

Su argumento se basa en una de las pocas entrevistas en profundidad que dio el diseñador. La afortunada fue Prudence Glynn, que lo convenció para que conversara con ella para un artículo en el diario británico The Times. Tres años antes había hablado (solo un poco) con la revista Paris Match, pero en el segundo encuentro (y último) con la prensa dio algunos trazos de sí mismo.

De hecho, fue ese artículo (que fue titulado –a manera de un ‘clickbait de época’– ‘Balenciaga y la vida de un perro’) el que sirvió de base para desarrollar la trama de la serie.

Creador introvertido

El reto de meterse en la piel del personaje está en manos de Alberto San Juan, quien, a pesar de que parezca una frase de cajón de todos los actores al promover un nuevo proyecto, reconoce que este ha sido uno de los papeles más exigentes de su carrera. No era fácil la construcción de un hombre tan cerrado, del que solo existían referencias fotográficas, pero ningún registro sonoro o en video de su dinámica en el mundo de la moda.



Parece que odiaba las fiestas y su excesivo amor por el trabajo no le daba tiempo para ellas. Él quería ser famoso a toda costa, codearse con la cúpula social, vivía en una burbuja de piezas de diseño increíbles, diferentes y a precios astronómicos. Como bien lo dijo Aitor Arregi (uno de los directores de la serie): “Desde el rigor hemos fabulado cómo era el maestro de la alta costura”.

Facebook Twitter Linkedin

La producción trabajó en todos los detalles visuales, estéticos y de ambientación de época. Foto: Star+

Pero este cuento no pretende criticarlo o satanizarlo, busca humanizarlo un poco. Que la audiencia vea a un hombre inseguro, pero a la vez ambicioso; lleno de talentos y de secretos.

“Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad (...). Nunca me ha gustado lo social y no me he considerado un artista”, dice San Juan convertido en ese Balenciaga en un momento de la serie.



La magia se hacía entre telones; movía los hilos de su marca en la oscuridad –o casi siempre detrás de las cortinas, asomándose como un espía, un tímido discreto que se guardaba la emoción del triunfo–. “Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté”, dice en la serie. Y, si la dijo, fue una frase profética: su marca es pura polémica.

ANDRES HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

