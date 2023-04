En el 2016, Hans Fresen estaba buscando una actriz para un proyecto de una película y se encontró con Rossana Montoya.



Ella acababa de estudiar teatro en París y regresaba a Colombia con su hijo Cantave, que en ese momento tenía cuatro meses. Fresen los vio y sintió que podía contar una historia a partir de ellos, que había una conexión entre madre e hijo que podría funcionar. Pero no era la única en el ambiente. Su primera idea de hacer un filme se difuminó poco a poco, porque también sintió algo por aquella actriz y bailarina.



Así fue el origen de 'Cristina', película colombiana que se estrenará en las salas de cine el 27 de abril y cuenta de manera intimista y cercana las vivencias de una madre soltera que está tratando de organizar su vida y de casi encontrarle un padre a su hijo, situación que afecta el vínculo con el pequeño.



“Se trata de una madre y su drama con el deseo y el riesgo que corre al querer formar una familia”, relata Fresen en una charla con EL TIEMPO.

(Tal vez quiera leer: Ciro Guerra cuenta su versión sobre señalamientos de abuso sexual)



Ella está sola, el padre de su hijo no está y, además, siempre soñó ser madre, pero el rol parece superarla. Las relaciones que consigue entablar en ese momento no funcionan, y parece que ella misma se encarga de entorpecer cualquier acercamiento de otra persona a su vida.



Las primeras imágenes que rodaron eran casi documentales, Fresen quería registrar los momentos de su protagonista –de la que se enamoró– y del pequeño Cantave, pero pronto supo que podía llevar su experimento íntimo y cotidiano a los terrenos de la ficción. Después de un par de años escribiendo el guion y otros en el duro proceso de producción y posproducción, 'Cristina' se estrenó en la reciente edición del Festival de Cine de Cartagena.



Ahora Rossana se llamaba como la película y Cantave se convirtió en Darwin, en una trama urbana en la que se ponen sobre la mesa temas como el amor, la dependencia y la redención.

(Le puede iinteresar: ‘Soy feminista y defiendo a las que usan tacones’: Chimamanda Ngozi)



Al trabajar juntos frente a la cámara, el vínculo de Rossana y Cantave se nota muy orgánico y sincero. “Yo me enamoré perdidamente de Rossana –insiste el realizador–. A partir de ese momento intentamos dar forma a nuestra relación, con todas sus intensidades, por medio de la realización de esta película. Me fui dando cuenta de que estaba preguntándome cómo tener una familia y eso me llevó a crear este retrato de los dramas que se viven en ese proceso”, sostiene el director, que, además, creó con su pareja la productora El Navegante Cine.



'Cristina' es también “el reflejo de largas horas de conversación sobre los amores de Rossana (de hecho, un exnovio de ella sale en la película), sus abandonos, su vida con su hijo, su amor conmigo, sus dificultades para poder confiar (...). Es un momento que intentamos filmar y proyectar con el objetivo de entendernos y de extender nuestro amor por el otro”, comenta.



“A veces damos por hecho que los vínculos madre e hijo son fuertes per se, y no nos damos cuenta de que la vida y las necesidades humanas pueden poner en peligro la relación que tenemos con nuestros hijos. Esta película muestra el peligro que corre constantemente esa relación y que muchas veces pasa desapercibida en medio de la vida cotidiana”, contextualiza el cineasta Hans Fresen, quien junto con su pareja prepara un nuevo proyecto documental explorando otra vez esas conexiones que se generan en la familia.



“Creo que el tipo de cine que me interesa es el de la observación profunda de los vínculos que los hacen humanos y de cómo eso se refleja en el presente”, finaliza Fresen.