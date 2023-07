La película ‘Sonidos de la libertad’, cuyo título original es ‘Sound of Freedom’, ha llamado la atención por su temática impactante, pues analiza de manera cruda lla trata de niños, un flagelo de la humanidad. En la producción se incluye a Colombia como un punto en el que la pérdida de niños es muy grava.



En el elenco de la cinta, que se estrenó el pasado 4 de julio con muy buena taquilla en Estados Unidos, está Jim Caviezel (La pasión de Cristo) y la colombiana Cristal Aparicio. Sin embargo, no se ha anunciado si irá por plataformas y cuando se podrá ver en América Latina.

La película se basa en la historia real de Tim Ballard, un ex agente del gobierno estadounidense que investiga la desaparición de una niña y busca cómo rescatarla.



(Lea además: ¿Por qué critican tanto las nominaciones a los Emmy 2023?)



En estos días, precisamente, Caracol Radio, contactó a la cucuteña Cristal Aparicio, quien contó detalles de su participación, en donde ella interpreta a una niña de 8 años.



“Preparar ese personaje fue dificíl. teníamos psicólogos y nuestros padres siempre estaban presentes. Para mí fue muy importante ese papel porque teníamos que transmitir un mensaje”, le comentó Aparicio al programa '6AM Hoy por Hoy'.



Para sorpresa de muchos, Aparicio dijo que no ha tenido la oportunidad aún de ver el resultado final de su actuación en la cinta.



Sobre su experiencia de actuar al lado del actor Jim Caviezel, la joven actriz dijo que “fue muy divertido comunicarme con él. Siempre fue muy respetuoso y educado, era muy profesional”.



“Estamos con las expectativas muy altas. Me han mandado muchos mensajes de personas muy conmovidas con la película, y me han felicitado mucho por mi trabajo”, dijo Aparicio sobre las reacciones del público.



(Le puede interesar: El famoso letrero de Hollywood cumple 100 años como símbolo de Los Ángeles)



“Además de Netflix y Amazon Prime, otras plataformas populares como Disney+ y HBO Max podrían ser consideradas para la distribución de ‘Sonidos de la Libertad’”, reveló por su parte hace pocos días el portal Pulzo.