A Tinja le sangran las manos de tanto entrenar en las barras paralelas. No es fácil responder a las exigencias de su madre, que se la imagina ganando una competencia de gimnasia; tampoco ser parte del mundo de fantasía que la despiadada mujer ha creado en sus redes sociales para mostrar a una familia pulcra y sonriente.

La niña de 12 años no parece encajar en esa dinámica, aunque trata todos los días de cumplir con los deseos de una madre controladora, que a todas luces odia a su esposo y a su hermano Matías. La mujer está obsesionada de ver reflejado en Tinja lo que ella nunca pudo lograr en su vida. Un aterrador y cotidiano panorama familiar que dará paso a una pesadilla cruel y violenta en el filme finlandés Cría siniestra (Hatching), en el que la conflictiva relación de esa madre y su hija se verá más afectada con la aparición de una extraña criatura que será acogida por la niña en su casa.



Puede leer: Makoto Shinkai: el amo de los terremotos y el ánime habló con EL TIEMPO

No hay que dejarse engañar, no es tierna como E.T., ni tan emocional como el monstruo marino que aparecía en la cinta La forma del agua, de Guillermo del Toro. Alli (como bautizó la niña al extraño huésped que salió de un huevo gigante y que parece un pájaro salido del averno), irá mutando y complicando más la vida de la protagonista, que empieza a notar que su entorno familiar es mucho más horrible que la criatura que esconde en su armario.

Me interesaba hablar de esa primera relación emocional que tenemos con nuestros padres y cómo, si algo no funciona, siempre nos va a afectar profundamente. FACEBOOK

TWITTER

Cría siniestra es una película sorprendente, pues juega con la fantasía y el terror orgánico para hablar de los cambios de la niñez a la adolescencia a través de imágenes y metáforas incómodas en las que hay espacio para la infidelidad, la obsesión y la violencia.

En su primer largometraje, la directora Hanna Bergholm quería contar una historia del poder malsano que ejercen algunas madres. La película ya está en salas de cine e inauguró la XXIX edición del Festival Eurocine, que trae este año otra mirada del cine contemporáneo europeo (se puede consultar la programación en www.festivaleurocine.com), y se extenderá hasta el 14 de mayo en salas y espacios alternativos de Bogotá, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Santa Marta y San José del Guaviare.

Facebook Twitter Linkedin

Hay sangre, tensión y un drama familiar que da paso a una tragedia. Foto: Fotos: Cineplex

“Era muy importante para mí mostrar los sentimientos más profundos de esta chica, los elementos de horror estaban ahí para lograr ese propósito y no solo para causar un sobresalto en el espectador. Además, teníamos que mostrar a esta madre que quiere controlarlo todo y que a la vez tiene secretos muy oscuros en contraste con una imagen que podría relacionarse con la belleza, la feminidad, en un mundo de colores pasteles, flores y una luminosidad por todos lados, que termina dándole otro tono aterrador al relato”, dice Bergholm, quien estuvo de paso por Colombia y habló de la experiencia con EL TIEMPO.

“Me interesaba hablar de esa primera relación emocional que tenemos con nuestros padres y cómo, si algo no funciona, siempre nos va a afectar profundamente. El interés al contar esta historia era ahondar en los sentimientos y en la dificultad de mostrar algunas emociones con una madre que ve una oportunidad para llenar sus propios vacíos, y a una hija que descubre que no es querida por lo que es o por quién es y tampoco es apoyada por su familia”, insiste la realizadora. “Eso es lo más aterrador del filme”, reconoce, pero en realidad esta fantasía cinematográfica no se acompleja a la hora de mostrar sangre, mutaciones corporales y maldad en ese camino de madurez que tendrá que encarar Tinja.

Facebook Twitter Linkedin

Hanna Bergholm es finlandesa y ha entrado al horror con una cinta incómoda, visualmente impactante y llena de tensión emocional. Foto: Fotos: Cineplex

No es fácil escapar de la imagen y semejanza impuesta, de hecho, Matías, el hermano menor aparece en el filme extrañamente muy parecido en su manera de vestir y actuar a su padre, un personaje casi caricaturesco, pusilánime y ausente de todo el conflicto que revela la película. Todo explota cuando la cría deja de ser un monstruo y comienza a transformarse en algo más cercano a su cuidadora y tiene la férrea intención de acabar con la pesadilla que ella vive a diario.

“Uno siente que en esta especie de fábula, o cuento de hadas, hay algo que no cuadra, que es retorcido. Casi que solo se le ve a ella, su mundo es muy cerrado y en el vecindario casi no se ve gente. Hay detalles como el que los pájaros no están revoloteando cerca a la casa de esta familia (en las de los vecinos si lo hacen) y creo que eso es una sensación incómoda para la audiencia”, sostiene Hanna Bergholm, quien se siente parte de una poderosa mirada femenina en el cine de horror en la que también han forjado un interesante trayecto realizadoras como Ana Lily Amirpour (La chica que camina sola por la noche), Jennifer Kent (Babadook) o Julia Docournau (Titán). “Ellas revelan emociones muy complejas que viven las mujeres”, resalta la realizadora, que explorará de nuevo las posibilidades del horror en un nuevo proyecto cinematográfico.



Otro tema: Marc Martel, heredero de Freddie Mercury de Queen, cantará en Colombia

“Será la historia de una madre primeriza y sus temores al tener esa experiencia y en la manera en que desarrolla el vínculo con el bebé que está por tener (…). Será una historia completamente diferente”, finaliza la realizadora.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1