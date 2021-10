Alec Baldwin: ¿Deben prohibirse las armas reales en los rodajes?

Los llamados para prohibir el uso de armas de fuego reales en los sets de Hollywood aumentaban el domingo 24 de octubre, tres días después de que el actor Alec Baldwin disparó mortalmente contra una directora de fotografía durante el rodaje de una película en Estados Unidos.

La mujer, Halyna Hutchins, murió de un tiro en el torso el jueves cuando Baldwin disparó una pistola utilizada como utilería en el western Rust, según un informe de la investigación preliminar, al que tuvo acceso la AFP.



El director, Joel Souza, de 48 años, que estaba agazapado detrás de ellas mientras alineaba una toma, resultó herido, fue hospitalizado y luego dado de alta. La policía sigue investigando el incidente, que generó una intensa especulación en redes sociales sobre la manera en que el hecho pudo ocurrir pese a los detallados protocolos de seguridad establecidos por la industria para la filmación de películas.

La pistola, que debía tener un cartucho de fogueo, tenía en cambio un cartucho cargado, según la declaración jurada presentada por la oficina del sheriff para obtener una orden de registro, informaron los medios locales.



El domingo, una petición en el sitio web change.org que pide la prohibición de las armas de fuego reales en los rodajes y la mejora de las condiciones de trabajo de los equipos de filmación reunía más de 21.500 firmas.



"No hay excusa para que algo así ocurra en el siglo XXI", dice el texto de la petición lanzada por Bandar Albuliwi, guionista y director.



"Es urgente abordar los alarmantes abusos (de la legislación laboral) y las violaciones de la seguridad que tienen lugar en los sets de rodaje, como condiciones innecesarias de alto riesgo y el uso de armas de fuego reales", comentó Dave Cortese, demócrata elegido al Senado de California, en un comunicado el sábado.

"Tengo la intención de presentar un proyecto de ley que prohíba las balas reales en los rodajes en California para evitar este tipo de violencia sin sentido", aseguró.



La exitosa serie policial The Rookie, cuya trama se desarrolla en Los Ángeles, decidió al día siguiente del incidente prohibir toda la munición real en su set, una medida que se hizo efectiva inmediatamente, según la revista especializada The Hollywood Reporter.

Pero algunos profesionales de la industria aseguran que el uso de armas en las películas no es el problema. "Mis colegas y yo hemos tratado de entender cómo pudo ocurrir esto si se siguieron nuestros procedimientos básicos de seguridad y seguimos sin saber cómo", escribió en Twitter la armera SL Huang.



"Lo que implica (...) que es posible que no se hayan seguido procedimientos de seguridad muy básicos y estándar. Y que nadie paró la producción cuando no se hizo", agregó.



Baldwin, que ha hablado de su angustia tras el asesinato, está cooperando con la investigación policial. La pesquisa se ha centrado en el especialista a cargo del arma y en el asistente de dirección que se la entregó a Baldwin, según documentos judiciales vistos por AFP.

AFP​