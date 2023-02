La serie ‘The Last of Us’ está acaparando parte de la audiencia de las plataformas de streaming en Estados Unidos y el mundo. Basada en el videojuego homónimo de género posapocalíptico, o distópico, desarrollado por Naughty Dog y Sony Computer Entertainment; sigue la historia de ‘Joel’ y ‘Ellie’, un hombre atormentado por los recuerdos dolorosos de su pasado y una niña que nació en un mundo en el que la humanidad fue infectada por un hongo mutado del género Cordyceps que convierte a los seres humanos en caníbales.

Ambos deben sobrevivir a un largo viaje por Estados Unidos y, al mismo tiempo, sobrellevar el fin de la civilización por medio de su compañía. Esta trama ha logrado posicionarla como una de las más vistas en la plataforma de HBO y HBO Max, pues solo en sus dos primeros episodios superó los 20 millones de espectadores en promedio.



Bajo dichos números, ‘The Last of Us’ ya es la segunda serie más popular para HBO, solo superada por la primera temporada de ‘House of Dragon’ que logró 29 millones de espectadores en promedio. Así que la compañía no dudó en renovarla para una segunda temporada.

¿Qué sorpresa traerán los siguientes episodios?



En el episodio tres, estrenado el 29 de enero, ‘Joel’ y ‘Elli’ arribaron a la casa de ‘Frank’, un hombre que ‘Joel’ ya había conocido un par de años antes. La tensión del episodio se transformó: entre ambos nació un amorío. Por tanto, a lo largo del capítulo se vio parte del idilio en medio de un mundo destruido.



La pregunta que muchos seguidores se hacen es si más adelante en la serie se conocerá qué pasaba hacia 2003 y 2004 cuando ‘Joel’ conoció por primera vez al que ahora resultó su amor. Craig Mazin, cocreador y productor ejecutivo del programa, dio algunas pistas sobre ello.

“No creo que vayamos a retroceder tanto, pero el pasado de ‘Joel’ es lo que informa su futuro”, anunció en diálogo con el portal especializado ‘TVLine’.



En concreto, Mazin se refirió a una ‘sorpresa’ que, incluso, a él lo ha dejado bastante afectado: “Hay un momento en particular en el que estoy pensando que también me golpea muy fuerte”.

Todo queda en manos del actor Pedro Pascal para que logre generar diversos sentimientos en la audiencia con su papel de ‘Joel’. “Tiene tanta alma y humanidad, y vulnerabilidad, especialmente cuando ‘Joel’ está solo. ¿Sabes? Tiene que ser un tipo duro con todo el mundo, pero cuando está solo, es cuando ves toda esa alma”, enfatizó el cocreador para el medio citado.

¿Habrá un retroceso en la serie? ¿Qué pasaría en 2003 con ‘Joel’ que podría determinar cómo logra salir vencedor en tanto caos por las criaturas mutantes?

Como bien lo dijo Andrés Hoyos, periodista de este diario y conocer del mundo audiovisual: “Nadie esperaba ese ‘baño de ternura’ en ‘The Last of Us’, que en tres episodios ha arrodillado a la crítica a sus pies y que tiene en ascuas a una audiencia que espera que le siga dando más sorpresas. Hasta ahora ha cumplido el objetivo; ya tiene luz verde de HBO para una segunda temporada y todavía siete episodios más (los domingos en el canal y en HBO Max) para afianzar el título de lo mejor de un 2023 que apenas lleva un mes de vida”.

“The Last of Us tiene todo para seguir haciendo historia y recordar que no todo está perdido, ni siquiera en el mundo de las adaptaciones de los videojuegos”, concluyó Hoyos.

