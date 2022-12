Alfred Gough y Miles Millar son dos creadores que, actualmente, están triunfando en Netflix por brindar a los espectadores una historia jamás contada: la de ‘Wednesday Addams’ lejos de su excéntrica y popular familia.



A través de las aventuras detectivescas de la inteligente, sarcástica y “un poco muerta” primogénita de la familia ‘Addams’, Gough y Milles regresan a la pantalla chica para revitalizar y robustecer la popular franquicia que, por más de dos décadas, ha cautivado a los espectadores.

“Queríamos honrar el legado de la familia ‘Addams’, y creo que es algo que hacemos y siempre disfrutamos. Creemos que da un saludo a los fans”, señaló Millar en diálogo con la revista ‘The Hollywood Reporter’.

Aunque ‘Merlina’ constituye el más reciente éxito de los creadores estadounidenses, al posicionarse como una de las series más vistas de habla inglesa en la plataforma de streaming, no es la única. Laureada y aclamada por muchos, ‘Smallville’ también reposa en el amplio prontuario creativo de Gough y Millar.

Aunque Netflix te diga que MERLINA es una serie "de la mente de Tim Burton", el director sólo dirige los primeros cuatro capítulos.



Los responsables de la serie son Alfred Gough y Miles Millar (creadores de Smallville). Ojo a ese dato pic.twitter.com/0K0g7iq56d — Joe Capurro (@JoeCapurro) November 27, 2022

‘Smallville’, una serie que no pasa de moda

‘Superman’, sin duda, ha sido uno de los personajes ficticios con más presencia en los cómics, el cine y, ahora también, en las plataformas de streaming; no obstante, pocas de sus apariciones han sido tan memorables como la que tuvo en ‘Smallville’.



Lanzada el 16 de octubre de 2001, cuatro semanas después de que los ataques terroristas del 11 de septiembre sacudieran los cimientos de los Estados Unidos, ‘Smallville’ se convirtió en un éxito entre el público al seguir los pasos de ‘Clark Kent’ mucho antes de que se convirtiera en ‘Superman’ y entre los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que enviaban cartas a los creadores en las que mostraban su fascinación por el programa televisivo.

Aunque, al inicio, los creadores enfrentaron una ardua batalla para lograr que la serie despegara -en parte, porque nadie estaba interesado en hacer un programa de superhéroes para la época-, el esfuerzo tuvo su recompensa. No solo lo demuestran las más de 60 nominaciones que obtuvo, sino también el amor intacto de sus fanáticos que aún perdura.

Han pasado poco más de dos décadas desde su debut en televisión, pero todavía existen espectadores que ansían una secuela del clásico programa de televisión o, al menos, volver a ‘Smallville’ de alguna manera. Para infortunio de muchos, esto no es algo que tienen en sus planes futuros los creadores estadounidenses.

“Para ser honesto, no. Creo que contamos esa historia, y siempre están refrescando a ‘Superman’. Acabo de leer anoche que James Gunn está escribiendo una nueva película de ‘Superman’ más joven y estoy como: ‘Ok’”, contestó Gough cuando una periodista de ‘The Hollywood Reporter’ lo cuestionó respecto al remake de ‘Smallville’.

La razón, según los creadores, es que cuando escribieron y desarrollaron la historia de la serie, no obtuvieron limitaciones por parte de Warner Bros y, mucho menos aún, por parte de algún comité. En palabras de Gough, “había tantas desviaciones del canon” que, en la actualidad, no podrían llevarse a cabo.



“Toda la premisa del espectáculo no era canon (...) Todas esas cosas eran completamente nuevas, añadidas a la mitología de ‘Superman’, pero categóricamente no se nos permitiría hacer ese programa y hacer esos cambios hoy, lo cual es una verdadera tragedia porque creo que lo que es increíble si miras la historia de los cómics y estos personajes, es que siempre están evolucionando”, explica Millar a la revista citada anteriormente.



Por ahora, los fanáticos de ‘Smallville’ tendrán que deleitarse con la historia de ‘Merlina’, que al igual que la de ‘Clark Kent’, revela detalles inéditos de personajes memorables de la televisión.

Ayer Kristin Kreuk y Michael Rosenbaum estuvieron en la Steel City Con.



Sobre la serie animada de Smallville, dijo que Alfred Gough y Miles Millar han estado ocupados el último año con Wednesday, pero espera ponerse con ello para Febrero y ver qué ocurre con el proyecto. pic.twitter.com/cBneyu1Qlh — Alex Salvatore 🦸‍♂️ (@Alexromval) December 12, 2022

