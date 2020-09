Creadores de 'Game of Thrones' llevarán 'Three-Body Problem' a Netflix

David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones (2011-2019), anunciaron este martes que su primera gran serie para Netflix será la historia de ciencia-ficción Three-Body Problem.

"La trilogía de Liu Cixin (libros en los que se basará esta serie) es la saga de ciencia-ficción más ambiciosa que hemos leído, llevando a los lectores a un viaje desde los años 60 hasta el final de los tiempos, desde la vida en nuestro punto azul pálido hasta los lejanos bordes del universo", dijeron en un comunicado difundido por Netflix.



"Estamos deseando pasar los próximos años de nuestras vidas haciendo realidad esta serie para el público de todo el mundo", añadieron.

El escritor Liu Cixin firmó los tres libros (The Three-Body Problem, The Dark Forest y Death's End) de esta ambiciosa saga que parte del primer contacto entre la humanidad y una civilización alienígena.



"Aunque pueda parecer una premisa ya conocida, la habilidad de Cixin para entrelazar ciencia-ficción hizo que su visión sobre el futuro y el contacto con los extraterrestres se sintieran más realistas que cualquier otra obra de ciencia-ficción que yo haya leído", aseguró Peter Friedlander, que es el vicepresidente de series originales dramáticas en Netflix.

Por su parte, Cixin también se mostró encantado con que los máximos responsables de un éxito como Game of Thrones tomen ahora las riendas de la adaptación a la pantalla de sus libros.



"Tengo el máximo respeto y fe en este equipo creativo", dijo. Benioff y Weiss escribirán y producirán Three-Body Problem junto a Alexander Woo, que ha trabajado en series como True Blood (2008-2014).

Entre los productores de esta nueva serie hay otros nombres muy conocidos como los del actor Brad Pitt o el director Rian Johnson (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi, 2017).



Three-Body Problem es el primer proyecto de gran envergadura de Benioff y Weiss para Netflix desde que en agosto de 2019 firmaron un acuerdo global con el gigante digital. El portal Deadline situó entonces su fichaje en el rango multimillonario de "las nueve cifras" mientras que la revista The Hollywood Reporter aseguró que el contrato era por 200 millones de dólares sin especificar el número de años. Benioff y Weiss hicieron historia en la televisión con "Game of Thrones", serie de fantasía épica de HBO que se despidió en 2019 convertida en un descomunal fenómeno mundial.

Game of Thrones es la serie más reconocida en la historia de los Emmy, con 59 galardones.



EFE