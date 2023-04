El creador de la exitosa serie 'Peaky Blinders', Steven Knight, contará la vida del escritor y dramaturgo William Shakespeare.

En esta aventura Knight tendrá la compañía de Sarah Lancashire, quien acaba de protagonizar la serie británica 'Happy Valley', una de las más aplaudidas de los últimos años.

Knight y Lancashire quieren contar la historia de quien fue hijo de un fabricante de guantes y que un día se convirtió en uno de los mejores escritores y dramaturgos de todos los tiempos.



La serie, que ya está en fase de desarrollo, ahondará en cómo este genio sobrevivió y prosperó en una era llena de confusión y terror, de peligro y enfermedad.



Knight se encargará de los guiones y la producción de la serie la hará su compañía Digbeth Loc. Studios, en asociación con Via Pictures, la productora de Lancashire y Peter Salmon, y Kudos, de Banijay U.K.



"Esta ficción aún sin título pretende ser el primer relato completo de la pasión, la gente y la política que hicieron de William Shakespeare el dramaturgo más famoso del mundo, pero también el de los hombres y mujeres que le rodeaban, que amaron y trabajaron, maquinaron y conspiraron, mataron y confabularon en uno de los períodos más peligrosos de la historia", contó El Español.



Sin embargo, la serie aún no tiene una plataforma de distribución en la que emitirse, pero sí que se sabe que estará producida por Karen Wilson y Martin Haines para Kudos, junto a Sarah Lancashire, Peter Salmon y Steven Knight.



Acerca del proyecto, Lancashire dijo: "Via Pictures se complace de colaborar con Kudos y el brillante Steven Knight para proyectar la increíble historia de William Shakespeare y sus contemporáneos. Este es un proyecto emocionante sobre una edad de oro acosada por la peste, el puritanismo y una política letal".



Por su parte, Knight afirmó: "Estoy emocionado de embarcarme en lo que será una producción televisiva histórica que contará la dramática historia de uno de los mejores escritores del mundo. Es un período que me encanta y el equipo que se ha formado es extraordinario. Es una historia que comienza en West Midlands y que está cerca de mi corazón".

