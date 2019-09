Los demonios de una madre irresponsable en ‘Cara de ángel’

“Eres lo más importante de mi corazón. No estoy lejos. Solo necesito un poco de tiempo”, le dice la madre a su hija a través de un mensaje de voz a su pequeña hija de ocho años que al escuchar el mensaje no puede evitar gritar “¡no, no, no me dejes!”.

‘Gueule D’ange’ (‘Cara de ángel’) es la ópera prima de la cineasta francesa Vanessa Filho y una historia sin duda desconcertante y conmovedora con actuaciones profundas y emotivas de Marion Cotillard que interpreta a Marléne, una joven madre que vive sola con su hija de ocho años (Elli), y de Ayline Aksoy-Etaix, en su primera actuación.



Presentada en la selección ‘Una cierta mirada’ en el Festival de Cine de Cannes 2018, ‘Cara de ángel’ sorprendió a la crítica en parte porque es la ópera prima de la directora, quien había querido traer este proyecto a la realidad desde hace mucho tiempo. Una historia única que retrata la complicada vida de una madre soltera poco responsable y su precoz hija que vive fascinada con ella, a pesar de todos los excesos de su madre. Después de una noche de fiestas, su madre decide irse con un hombre que apenas conoce y dejar a su hija completamente sola. Ambas deben hacer frente a sus demonios en este audaz relato.

‘Cara de ángel’ está en los cines del país desde el pasado jueves. EL TIEMPO habló con la cineasta vía telefónica desde París.



¿De dónde surgió la historia de esta película? ¿Por qué hablar de una madre que abandona a su hija?



Es un tema en particular que me conmueve mucho, pero no trata solo sobre abandonar a su hija, sino sobre cómo se entiende la maternidad. Es una película que relata la falta de amor, la dependencia en las relaciones, la inseguridad que se vive en una historia de amor. Marléne (Marion Cotillard) siente que no puede amar a su hija, no cree en sí misma para ser mejor y sigue cometiendo errores y errores. Por suerte, la hija (Elli) tiene fuertes instintos de supervivencia. Ambas tienen muchos sufrimientos por dentro. La madre tiene una imagen sobre lo que debe ser una mujer feliz. Durante la filmación, yo hablaba con Marion sobre cómo habría sido el personaje de niña, y esto es algo que permitió que ella se imaginara incluso la infancia de su personaje.



¿Por qué una madre que abandona y no un padre, como es más usual?



Yo quise invertir el diálogo, y que sea la madre la que lo haga. Hay mucho vacío, la hija es muchas veces más adulta que su madre... esta es una película también sobre cómo son las relaciones entre madres e hijas.



Esta es su primera película, ¿cómo lo afrontó? ¿Qué la impulsó a hacerla?



Yo he estado esperando muchos años para hacer esta película, me tomó muchos años llegar a tomar la decisión de filmar, pero la forma como la historia me llegó fue algo chocante, fue de repente. Recuerdo que un día estaba caminando por la playa y se me vino la idea, y estuve en mi apartamento durante semanas escribiendo la historia. Cuando finalicé entendí que era una historia en la que me sentía segura...

Es un tema que me conmueve mucho, pero no trata solo sobre abandonar a su hija, sino cómo

se entiende la maternidad.

En su primera película logra trabajar con una actriz del nivel de Cotillard...



Trabajar con Marion fue genial, estaba muy entusiasmada, es una persona muy empática, trabajamos fácil, ella es una gran estrella. Desde el segundo día de trabajo empecé a sentirme muy cómoda con ella, el primero yo estaba muy nerviosa (risas). Después me di cuenta de su profesionalismo, que se concentra mucho en su trabajo, se involucra muy bien, caminamos siempre juntas... Fue genial trabajar con tremendos actores.



¿Qué es aquello de lo que se siente más orgullosa de esta película?



Cuando veo que la gente se conmueve por la niña, por el amor que ella siente por su madre. Es más complejo que juzgar a la madre, no es algo que ella haga a propósito, ella comete errores y al final de la película la gente está conmovida, estoy orgullosa de que logramos que los personajes tuvieran la suficiente complejidad para conmover al público.



¿Cómo le ha ido a la película? ¿Qué han dicho en Francia de ella?



Creo que ha tenido una gran recepción porque es la primera vez que hago una película y estuvo en Cannes, y fue muy rápido, la habíamos terminado solo una semana antes del lanzamiento. Fue un tanto estresante, pero la reacción fue genial, mucha gente ha reaccionado muy bien y se sorprendieron por la actuación de la niña, fue la primera vez que actuó.



La gente se mostró muy sorprendida y conmovida... es una historia difícil sobre la infancia. Estoy muy feliz, le ha ido muy bien, y la película ha participado en muchos festivales en distintos países: en Polonia, Suecia, Estados Unidos... y estará en Japón en septiembre también.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo