La enorme oferta de cortos para ver en las plataformas de streaming 

Hace tiempo que el cortometraje dejó de ser un formato menor. Su importancia es tal que abruma su oferta en distintas plataformas de streaming y en las páginas digitales de varios medios.



Dos semanas atrás, un cortometraje de Netflix despertó la atención mundial. El reputado cineasta David Lynch sostenía un interesante interrogatorio con un mono capuchino. El genio detrás de Twin Peaks, Mulholland Drive y Terciopelo azul cumplió 74 años el 20 de enero y los celebró revelando What Did Jack Do? Era la primera vez que se veía masivamente. En el corto aparece Lynch en la postura de un detective entrevistando al curioso monito (con la voz de Jack Cruz), que al parecer es culpable o, al menos, sospechoso de un asesinato.



La producción –en blanco y negro, que evoca el cinéma noir– nació como parte de un proyecto para la Fondation Cartier pour l’art y podría significar el comienzo de una alianza entre el director y la plataforma.

En Netflix también puede ver una serie de cortos de realizadores saudíes –Seis ventanas en el desierto– que retrata la cultura de su país; Anima, una alocada puesta en escena musical del director Paul Thomas Anderson y el cantante de Radiohead, Thom Yorke; David Harbour (Stranger Things) crea una comedia negra alrededor de la memoria de su padre actor, en El hombre, el monstruo, el misterio, y el duelo de una pareja por la muerte de su hija en Si algo me pasa, los quiero.

Disney Plus

La poderosa dupla Disney-Pixar cuenta con una larga lista de cortos animados disponibles en su plataforma. Encabezando las recomendaciones están Bao y Piper, ambos ganadores del Óscar al mejor corto animado y que abordan historias sobre la relación entre padres e hijos. Otros imperdibles son Lava, la historia de amor entre dos volcanes, y Vuela, sobre tener un hijo con autismo.

Bogoshorts en Mowies

El festival de cortos más importante del país, con sus premios –las Santa Lucías– que concede cada diciembre, ostenta la etiqueta de ser calificador para los premios Óscar (sus finalistas pueden entrar en preselecciones por la estatuilla). Por Bogoshorts han pasado cineastas como Rubén Mendoza o Franco Lolli, y sus colecciones recientes están disponibles en Mowies.

Mubi

Enfocada en el cine de autor y clásico, Mubi tiene una oferta limitada, curada por críticos. En el apartado Specials Shortfilms se pueden encontrar, entre otros, Antoine y Colette (1962), del laureado François Truffaut; Nimic (2019), la reflexión existencial de Yorgos Lanthimos, y la explosiva personalidad artística de Andy Warhol en el documental de Jonas Mekas.

Vimeo

La plataforma colaborativa de videos es famosa por la alta calidad de sus materiales. Cuenta con destacadas listas de cortos como Cinematográfica y Short of the Week. En su inmenso catálogo se encuentran joyas como The Neighbors’ Window, ganador del Óscar en live action en el 2019, y Soar, el proyecto de grado de Alyce Tzue, que mereció el Óscar estudiantil.

Directv

:Le sugerimos: Conozca plataformas de nicho para ver series y películas





Directv cuenta en su grilla con TVCortos, la versión latina de ShortsTV, que emite cortometrajes de diversos géneros las 24 horas. En su plataforma Directv Go también aloja producciones del Faciuni, un programa que recoge producciones de estudiantes de cine en un festival universitario. Allí rotan cortometrajes de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia, de donde son Lo dulce de la vida y Encantos, la magia del páramo.

NYT Shorts

The New York Times pone a disposición su enorme catálogo de cortometrajes que abarca la reconstrucción de los hechos noticiosos recientes -como los incendios forestales del 2020, el asesinato de George Floyd o el drama del coronavirus-, un apartado dedicado a visibilizar los documentales hechos por cineastas independientes o El diario de una canción, que con un innovador lenguaje narrativo revela el origen de un éxito del pop que va de Dua Lipa a Prince.

EL TIEMPO Play

Esta casa editorial también cuenta con una oferta de cortos documentales en su plataforma producidos por la redacción y la Unidad de Video. Para destacar: Los hijos después de la guerra, una mirada de esperanza de los excombatientes de las Farc; la serie Su majestad el reguetón, un viaje a los orígenes del género, y Morir a 10.000 kilómetros de casa, radiografía de un fenómeno que enfrentan migrantes en la zona fronteriza de Colombia con Panamá.

Visite EL TIEMPO Play

Retina Latina

Producciones colombianas como Los pasos del agua, de César Acevedo; Naranjas, de Iván Gaona, o Se venden conejos, de Esteban Giraldo, se encuentran disponibles en la plataforma Retina Latina que ofrece un amplio panorama del cine latinoamericano, incluyendo cortos de ficción y documental. Surgida a partir del esfuerzo de todas las entidades gubernamentales que promueven el cine del continente, su acceso es gratuito para los países de Latinoamérica. Solamente hay que diligenciar un registro.

Festival de Locarno

Hasta el 28 de febrero, el Festival de Cine de Locarno presenta la tercera edición de la Locarno Shorts Weeks, que incluye la selección de producciones en formato corto de la edición número 72. Hay producciones de Camboya, Suiza, Cuba, Vietnam, Indonesia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Grecia, España y Brasil, en www.locarnofestival.ch.

Lo invitamos a leer también

HBO echa sal en la herida entre Mia Farrow y Woody Allen

Crepúsculo llegó a Netflix y acá le contamos el orden para ver la saga