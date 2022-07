Es la primera vez que una producción colombiana recibe la distinción en esta muestra, una de las más antiguas e importantes de esa industria en el mundo.

Reparaciones contó con la dirección de Wilson Borja, profesor de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, egresado de Artes Visuales de la Institución y cuyo trabajo de investigación explora diferentes matices del fenómeno de la migración y la diáspora africana a través del dibujo, la pintura, el grabado y la animación.



El equipo de trabajo en Reparaciones estuvo compuesto por tres egresados de la Escuela de Diseño Gráfico de la misma alma máter: Lola Barreto –en el montaje, la producción y dirección de animación–, Daniel Arce –en animación 3D– y Carlos Alarcón –en la dirección técnica–. También participó Sandra Castro, egresada de la Escuela de Artes Plásticas, como asistente de dirección.

Reparaciones es un cortometraje experimental de animación que explora el fenómeno de la migración (forzada y voluntaria), a través de la fragmentación y modulación de un personaje: una silla que se desplaza como consecuencia de fuerzas invisibles, que unas veces representan el colonialismo, otras la industrialización y en las más complejas, las consecuencias de la guerra.

“La silla incorpora una búsqueda en medio de la marginalización, la adaptación y la desigualdad, a través de una serie de escenarios urbanos en los que se visualizan símbolos propios de la diáspora africana que sobrevivieron y se dispersaron en las Américas”, explicó Borja en un boletín Agencia de Noticias UNAL (de la Universidad Nacional de Colombia).



“la silla encarna el resultado de estas interacciones, reivindicando expresiones de resistencia como la percusión africana y el uso de las colchas de retazos”, recalcó.



Él destaca en el comunicado, que el cortometraje se realizó entre 2020 y 2021 gracias al apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Para su realización, se usaron técnicas de 2D y 3D digital.

“El sector del cine de animación sigue en crecimiento, aunque todavía no se puede hablar de una industria. Durante la pandemia se potenció su desarrollo, pero también se produjo un problema de financiación, ya que no había ganancias por boletería”.



“Habrá que ver cómo se sigue comportando este sector en el país, y la forma en que los estudios de animación siguen trabajando durante los próximos años”, agregó

Igualmente Reparaciones viene de ganar el Premio de Animación en la categoría “Experimental”del Athens Animfest. Estuvo en la selección oficial de Festivales como el Latinoamericano de Arte Antirracista y Decolonial (del Reino Unido), el Internacional de Animación – Insomnia (Rusia), el Latinoamericano de Cine de Los Ángeles (Estados Unidos) y el de Animación de Viborg (Dinamarca).

Borja revelo que estudia la posibilidad de que a finales de 2022 se presente en el Festival de Cortos de Bogotá (BogoShorts), en la Cinemateca Distrital de la ciudad.



