Los Óscar y los Emmy cambian sus reglas de juego

Era impensable que una estricta, enorme y, para algunos, envejecida institución como la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood diera su brazo a torcer. En el pasado fueron implacables al negarse a que el streaming se convirtiera en protagonista de sus premios Óscar. Fue una calamidad mundial que dejó al desnudo y casi en la quiebra al mundo del espectáculo, especialmente a las salas de exhibición, lo que llevó a un cambio de decisión. Aunque sea temporalmente.Por primera vez en la historia, estos preciados galardones del cine mundial incluirán en sus categorías películas estrenadas directamente en plataformas en línea, algo improbable en otro momento, pues es obligatorio que toda producción aspirante a una estatuilla, sea exhibida en una pantalla grande.

“Hasta nuevo aviso, y solo para la 93 edición de los premios … podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad”, detallaron en el anuncio.



Sin embargo, las estrictas medidas en todo el mundo para evitar la propagación del covid-19, ha dejado encajonados a la mayor parte de los estrenos del 2020.



“La academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la histórica y trágica pandemia por covid-19 necesita aplicar esta excepción temporal a nuestras reglas", expresó David Rubin, presidente de la Academia de Hollywood, a través de un comunicado.

El panorama podría ser aún más radical, pues desde hace unas semanas ronda el rumor de que la ceremonia de los Óscar 2021 podría no llevarse a cabo por la pandemia. Según lo informó la publicación del entretenimiento Variety, la academia estaría considerando cancelar la edición 93 de los Óscar, prevista para el 28 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles y cuya retransmisión televisiva estará en manos de la cadena ABC.“Es imposible saber cómo será el panorama. Sabemos que queremos celebrar las películas, pero no sabemos qué forma exactamente tendrá eso", añadió Rubin a la publicación.

Los Emmy también cambian

Conocidos como los galardones más importantes del primetime de la televisión estadounidense, los Emmy llegarán a su edición 72 en este 2020. Bueno, si la pandemia permite que se celebren el próximo 20 de septiembre, en el teatro Nokia de Los Ángeles, como están planeados.



"Mientras las directivas y mandatos estatales y nacionales sobre la pandemia de covid-19 continúen cambiando, la Academia de la Televisión y su socio para la retransmisión (la cadena) ABC seguirán las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles", señaló un comunicado de la institución organizadora.



La misma academia que otorga los premios reveló algunos ajustes en las fechas de inscripciones de candidatos y de votaciones de sus miembros. Para lo primero amplió el plazo hasta el viernes pasado y las nominaciones se anunciarán el 28 de julio, y no el 14 del mismo mes cuando estaban agendado.

En cuanto a las votaciones, la primera ronda será del 2 al 13 de julio y la segunda, del 21 al 31 de agosto. Como parte de los ajustes, prohibió los eventos que organizan los canales y estudios para promover sus producciones y actores.



Hay que precisar que los Emmy tienen varias entregas, siendo la del primetime la más importante. La academia también organiza los Emmy Sports y los Daytime, cuyas ceremonias de entrega han sido pospuestas o canceladas por la pandemia, y los Emmy Creative Arts que, junto a los de la franja nocturna, están planeados para septiembre.

Los Globos de Oro, sin exhibiciones

Como los Óscar y los Emmy, los premios que concede la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood fueron impactados por la crisis sanitaria que afecta Estados Unidos. La organización decidió que para hacer posible la votación y elección de los nominados, sus miembros podrán acceder a enlaces en la web y DVD enviados por correo, a cambio de las exhibiciones para prensa que habitualmente se llevaban a cabo por estos días en Los Ángeles.

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @CulturaET