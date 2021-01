Jorge Enrique Abello relata su dura batalla contra el covid-19

Con un poco de tos y la voz ronca, Jorge Enrique Abello, el siempre recordado Doctor Don Armando de la telenovela Yo soy Betty, la fea, le contó a sus fanáticos lo duro que fue afrontar el virus. Con una copa de vino y una sonrisa, Abello se disculpó por no cumplir un cita habitual con sus seguidores en las redes sociales, en un video que sigue siendo viral.

“Realmente fue contagiado por el covid, nos dimos cuenta la semana pasada (…) Si sienten mi voz un poquito distinta es precisamente porque pasamos un rato un poquito difícil”, fue parte del comentario del actor y director, acerca de la experiencia que para él, ha sido más fuerte y difícil para miles de personas que han contraído el virus.



“Dios fue muy querido conmigo y estoy muy agradecido por eso. Sin embargo, es algo que uno aprende a entender”, reflexionó Abello.



“Bajé 4 kilos porque sabía que mi cuerpo estaba combatiendo algo muy, muy fuerte, algo que nunca había sentido, algo que me confrontó con fuerzas que uno como humano apenas puede entender o manejar”, recalcó en una parte del live en su cuenta de Instagram.



“Lo primero que sentí fue un saborcito metálico en la saliva, ahí dije, ‘Dios mío, algo ha de estar pasando’. Sentí un sabor extraño que nunca había tenido”. Asimismo, comentó que esa situación tuvo connotaciones positivas.



“Muchas veces pensamos que todo lo malo que nos puede pasar no trae beneficios en nuestras vidas, pero nos equivocamos con eso, a veces algo malo que nos pasa está evitando algo muy malo que nos iba a pasar. Esta tos estuvo evitando que algo más grave me pasara”, expresó.

“Yo decidí no rendirme y unirme a lo más bonito de la vida que es Dios y saber humildemente que soy un pedacito de él y no al revés”, agregó, mientras conversaba con algunos de sus fanáticos que se unieron a la charla. “Lo que tienes que hacer es darte fuerzas (…) no puedes abandonarte”, aconsejó.

“Solo la fe mueve montañas, cuidarse, protegerse, amar a quienes nos aman, amarnos a nosotros mismos y hacer de este mundo un lugar mejor es nuestro deber”, dijo en ese encuentro.



“El Covid-19 no es un chiste, pasa, y pasa muy fuerte y es muy peligroso... No permitas que te pase a ti como me pasó a mí”, finalizó acentuando en se mensaje que ahora adquiere mucha relevancia



