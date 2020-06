Convención 'Star Wars Celebration' se aplaza hasta 2022 por el covid

No habrá "Star Wars Celebration", la principal convención sobre la galaxia más famosa del cine, hasta 2022 por el coronavirus, que ha obligado a cancelar la cita de este año en la que se iba a desvelar el futuro de la franquicia tras el final de la saga de películas original.



"Debido al impacto global del virus covid-19 y tras hablar con las autoridades locales y estatales sobre las últimas pautas de salud pública relacionadas con las convenciones en interiores, hemos tomado la decisión de cancelar la celebración de Star Wars para 2020", informó la organización en un comunicado.

Las próximas fechas para este evento son del 18 al 22 de agosto de 2022, dentro de más de 2 años.



En esta ocasión, los fanáticos estaban esperando la cita para conocer el futuro de la franquicia después de que 'The Rise of Skywalker' pusiera fin a la saga de nueve películas que arrancó en 1977 con la idea de George Lucas.



Al parecer, los planes de Disney, propietaria del formato, pasan por desarrollar varias series inspiradas en el universo fílmico para su plataforma Disney+.



Por el momento se conocen cuatro proyectos. El primero, 'The Mandalorian' estrenado el pasado noviembre con el chileno Pedro Pascal como protagonista y en proceso de rodar la segunda temporada.

Los planes de Disney, propietaria del formato, pasan por desarrollar varias series inspiradas en el universo fílmico para su plataforma Disney+. FACEBOOK

TWITTER

Además, el mexicano Diego Luna, que lideró junto a Felicity Jones la cinta 'Rogue One: A Star Wars Story', será el protagonista de una segunda serie que ahondará en la historia del miembro de las fuerzas rebeldes Cassian Andor.



"Regresar al universo 'Star Wars' es muy especial para mí", dijo el mexicano en noviembre de 2018 cuando se anunció este proyecto, aún por estrenar. También Disney y la factoría "Star Wars" continuarán con la producción de la serie sobre Obi-Wan Kenobi que protagonizará Ewan McGregor y que despertó el entusiasmo de los fanáticos cuando se anunció el proyecto, a pesar que varias diferencias creativas llevaron a su suspensión posterior.



Finalmente, se está preparando el rodaje de una serie sobre el universo "Star Wars" centrada en un personaje femenino y dirigida por Leslye Headland, quien ha cosechado un gran éxito con la comedia "Russian Doll" de Netflix.