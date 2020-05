¿Qué será de los grandes estrenos en cine del 2020?

El 2020 prometía en materia de estrenos cinematográficos: la película 25 de la saga de James Bond; una nueva entrega de la Mujer Maravilla; los orígenes de Black Widow, una de las vengadoras de más queridas de Marvel; el regreso de Tom Cruise en Top Gun Maverick; Soul, la apuesta más grande en animación de Pixar; el intento de Steven Spielberg con el clásico West Side Story, y Dune, el reto fílmico inacabado que al fin se materializa. Son solamente algunos de los títulos que muchos ya tenían marcados como imperdibles en sus calendarios.



Sobre todos se cierne la incertidumbre y aunque algunos estudios ya han movido tímidamente sus producciones, por unas semanas o algunos meses, otros han sido radicales al posponer hasta el 2021, incluso el 2022, sus películas. La covid- 19, que obligó al cierre de las salas para detener su propagación, destrozó la programación de grandes estrenos para este año.

Uno de los afectados es Disney, hoy la compañía de medios más grande del planeta -al agrupar, entre otros, a Fox, Marvel y Pixar-. El gigante del entretenimiento ha cambiado sutilmente las fechas de sus estrenos previstos para marzo, abril y mayo, uno de ellos la versión live action de Mulan que se espera para final de julio, a riesgo de que deba posponerse de nuevo.



Las pérdidas para esta empresa son enormes: sin ser confirmadas por la misma compañía, se especula que superan los 1.500 millones de dólares, solamente en el apartado audiovisual (sin contar los parques o el merchandising). Lo único que en este momento amortigua el descalabro es su plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus), que no ha reportado grandes ganancias porque se encuentra en etapa de fidelización de usuarios.



“Afortunadamente el lanzamiento de Disney+ ha ido bien y ha sido fuerte en Europa, y esperemos que lo sea también en Latinoamérica. Creo que la plataforma hubiese sido popular de cualquier forma, pero en estos momentos lo está siendo más de lo que hubiésemos imaginado porque supone una gran alternativa y entretenimiento para que la gente acceda con todas las restricciones que existen en la vida diaria”, explicó Bob Iger, el primer ejecutivo de Disney en una entrevista con la revista financiera Barron’s, que reprodujo la agencia Efe.

Iger –quien junto con otros importantes directivos de la compañía renunciaron a cobrar sus salarios mientras dure la crisis por la pandemia- agregó que Disney es una empresa afortunada, pues “tiene suficiente liquidez para un periodo largo de tiempo, aunque no para siempre”.

Otros casos

Una de las producciones que anunció su retraso para llegar al público es la cuarta entrega de la exitosa saga de acción de John Wick. Estaba propuesta para estrenarse en mayo de 2021, pero a causa del nuevo coronavirus su producción se pospuso hasta el 2022. De hecho, Keanu Reeves, su protagonista, figurará también en otro de los títulos más esperados para dentro de dos años: The Matrix 4.



Sony Pictures Colombia, por su parte, dejó solamente dos estrenos en su calendario del 2020 – -Conectando y Monster Hunter- y movió para el 2021 Ghostbusters: Afterlife, Morbius y Venom: Let There Be Carnage, tres superproducciones. Algunos de estos títulos, en cambio, sí llegarían a las salas estadounidenses durante el segundo semestre del año.

En este contexto, y como caso curioso, mientras la mayoría de producciones aleja su salida a los teatros, el thriller Unhinged, que protagoniza Russell Crowe, apura su estreno para golpear antes que la competencia. En EE. UU. estaría disponible a partir del primero de julio, cuando se espera reabran los cines, buena parte de ellos con títulos de catálogo y no con estrenos mientras se regulan las operaciones y los espectadores recobran la confianza.



Para los críticos y la prensa especializada no será suficiente con que las salas de cine abran sus puertas. La disminución de la ocupación y los cambios en las ventas de comida y boletería son las únicas garantías de que no habrá posibilidades de contagio de la covid-19. Eso haría regresar con más tranquilidad a los amantes de los contenidos en pantalla grande.

En España, por ejemplo, los teatros irán abriendo de acuerdo con las fases de reactivación que ha estipulado el gobierno para acabar con el confinamiento, y se espera que entre el 25 de mayo y el 8 de junio se complete la reapertura de los cines. Mientras tanto, son los autocines los que desde el miércoles pasado están exhibiendo material, por lo pronto, títulos viejos.

“El streaming es una opción que todos los estudios deberían considerar en estos tiempos. Esta industria tiene altos costos fijos y un pipeline de proyectos en fila, y no puede darse el lujo de esperar indefinidamente a llegar a una nueva normalidad que además no será ideal. El streaming funcionará mejor para unos estudios que para otros, dependiendo de su posibilidad de desarrollar negocios con plataformas existentes o por crear”, asegura el crítico de cine Mauricio Reina.



Disney ya está en ese camino. Gracias a su plataforma propia (Disney +), podrá llevar directamente al online Artemis Fowl (disponible a partir del 12 de junio) y Hamilton, la película inspirada en el musical de Broadway, que se verá primero en este espacio digital, el próximo 3 de julio, con la promesa de estrenarse en cines en el 2021.

