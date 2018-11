Convergencia tecnológica sí, pero no así / El otro lado

Todos estamos de acuerdo en que hay que pasar de leyes de medios (con énfasis en contenidos) y leyes de tics (con énfasis en técnica) a una ley de convergencia de medios, tecnologías y plataformas.



El proyecto de ley 152 de 2018 del Gobierno tiene los asuntos que son, eso es lo que hay que regular, pero no como dice Mintic.

Convergencia. Hay que crear una ley de sistema convergente, y es urgente. Pero no así. Si no incluye las OTT (Netflix, Google, Facebook….), no tiene sentido. Y es que si es convergencia, es para todos no solo para los viejos medios porque el negocio de las OTT no es la tecnología sino los contenidos, que es lo que venden Facebook, Google, Netflix.



Autoridad regulatoria y de gestión. Sí debe existir una autoridad. Pero no puede ser elegida por Mintic (el Gobierno). Debe seguir mandatos de libertad de expresión y libre comercio. Esto es que debe ser autónoma e independiente del Gobierno.



Comisionados. Mintic cree que deben ser técnicos, abogados y economistas. Pero no. El negocio de las tecnologías, los medios y las plataformas son los contenidos, la producción y la cultura. Por eso se requiere más diversidad y pluralidad democrática en los comisionados; y debe incluirse gente de la producción audiovisual, de la cultura, de las universidades y de la sociedad civil.



Pagos. Unificar los aportes de la industria de cable y canales abiertos en una tarifa de porcentaje único es lo ideal y necesario.



El proyecto establece que sea del 2,2 por ciento. Lo extraño es que esta tarifa que va para el fondo de promover la producción de contenidos se puede desfinanciar porque los aportes de Claro, Caracol, RCN y demás operadores se pueden hacer “en especie” (obligación de hacer), o sea haciendo productos en lugar de pasar el dinero. Debe cerrarse esa ventana de que “paguen en especie” porque desfinancia la TV pública.



Licencias. El proyecto amplía las licencias de operadores de cable y canales abiertos a 30 años. Este punto favorece a Slims-Claro, Movistar, Directv, Caracol y RCN.



En América Latina, las licencias van máximo a 20 años, con el ideal de 10 o 15 años. Se entiende que el Gobierno quiere premiar a Slims (le asegura 30 años) y paga el favor a RCN (le rebaja el pago de la licencia por los próximos 10 años).



Fondo para la producción. Unificar en fondo de las tecnologías y de los medios públicos está bien. Asegurar un financiamiento igual al actual para la TV pública está bien.



Solo que hay un inconveniente: a través de Mintic, el Gobierno decide qué financiar y cómo; eso debe estar en el ente autónomo o en el Ministerio de Cultura.



Contenidos. El negocio de la convergencia digital son la producción de contenidos y el fomento de la soberanía cultural; luego debe establecerse un mínimo de cuota de contenidos para producción nacional en OTT y plataformas audiovisuales.



El proyecto de ley es necesario y toca los asuntos que son, pero debe desgubernamentalizarse, promover la autonomía e independencia de la gestión, meter en la convergencia las OTT y salvaguardar la soberanía cultural audiovisual.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com