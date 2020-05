'No pretendemos ser una serie de moda, sino hacer una historia real'

Los dramas de adolescentes colegiales cada vez son más populares, sobre todo en plataformas de streaming. Después del éxito de la serie española Élite, Netflix le apostó a Control Z, una producción mexicana que también juega con el suspenso, el drama y la diversión.



La trama gira en torno a roles sociales como el de los populares y los aislados en la escuela, los cuales se ven transformados ante la aparición de un hacker, quien trata de vengarse. Es una apuesta narrativa que llama la atención y se mantiene entre las 10 producciones más vistas en Colombia.

Precisamente, Michael Ronda, quien interpreta a Javier, uno de los personajes principales de Control Z, contó en entrevista con EL TIEMPO cuál ha sido ese factor clave del éxito de las series juveniles y, específicamente, el de esta producción.

Ronda, después de sus actuaciones en otras series populares latinoamericanas como Soy Luna y Como dice el dicho, llegó a esta producción, una experiencia que lo hizo reflexionar sobre el poder del entorno digital.



¿Por qué cree que hay interés por volver al colegio? Es decir, esa tendencia de Netflix de hacer series como ‘Élite’ o, en este caso, ‘Control Z’...



A veces se ha olvidado un poco a la juventud. Se hacen series y películas de historias de adultos. Entonces, últimamente Netflix y otras plataformas se han dado cuenta de que también está este público que consume muchos contenidos.



Por otro lado, Netflix es una plataforma digital de muy fácil acceso en la que están jóvenes entre los 12 y los 30 años, quienes disfrutan ver historias con ambientes escolares.



El elenco de la serie tiene un aire muy natural, un elemento que a veces se pierde en las series juveniles. ¿Cómo fue trabajar en una historia que logró ese nivel de espontaneidad?



No pretendemos ser una serie de moda, sino contar una historia y hacer algo real. Creo que hasta ahora lo logramos: desde el vestuario, las reacciones, los peinados, el perfume y en los textos.



Respecto a la naturalidad o el realismo que ofrece la serie, ¿cómo cree que cambiaron los roles sociales en esta historia?



Parece que esos roles cambian por una varita mágica, pero en realidad es por un hacker. Qué miedo, pero la verdad es bueno que la realidad de las cosas se destape, saber qué persona tienes al frente y con quién estás hablando. Lo ideal sería que no llegara un hacker para revelar secretos y que haya una normalidad social.



¿Cuál es la esencia de esta producción?



Llegar al público con un mensaje para que cada quien sea único y sincero. La verdad, cada persona debe disfrutarse y quererse tal como es. No hay necesidad de aparentar nada, porque eso no lleva a ningún lugar. Al contrario, puede hundir a alguien en un espiral que no tenga vuelta atrás.



Ahora, hablemos de su personaje. ¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Javier?

​

En realidad todo fue un reto. Con el elenco nos llevamos bien desde el primer momento. Entonces, cuando empezamos a filmar, pues ya había un vínculo generado muy fuerte, e interpretar a alguien que es nuevo en un lugar es, en sí, complicado. Pero antes que catalogarlo como difícil, podría decir que fue interesante.



En la última escena de la temporada, para mí fue muy complicado porque se involucran muchas cosas, se mueven muchos sentimientos y emociones.



¿Algún reto en cuanto a técnica actoral?



Justo me pasó que cuando yo estaba grabando Control Z también estaba trabajando en otra serie. En esta, estaba interpretando a Bronco, un señor de época que tenía 42 años. Entonces, era difícil cambiar de un personaje a otro, porque Bronco tenía un acento totalmente distinto a Javier. En la mañana grababa esta producción y en la tarde Control Z, por lo que era un desafío quitarme esa forma de hablar.

VALENTINA SÁNCHEZ RAMÍREZ

Cultura EL TIEMPO​@CulturaET