Recibir una llamada mientras conduce por la ciudad no es nada fuera de lo común. Pero cuando en esa llamada una voz le advierte que hay una bomba en el carro y que será detonada si no sigue instrucciones que pueden poner su vida en peligro, la situación se convierte en una pesadilla.



De esto se trata la película Contrarreloj, protagonizada por Liam Neeson, que se estrena el 21 de septiembre en Colombia. La cinta es dirigida por Nimród Antal, y es el tercer remake de la producción española El desconocido.



(Lea también: Natalia Oreiro, de ‘Santa Evita’ a la comedia negra)

Contrarreloj cuenta la historia del financiero Matt Turner (Liam Neeson), un aparentemente exitoso hombre de negocios estadounidense radicado en Berlín que, mientras está llevando a sus hijos al colegio, recibe una llamada telefónica de un desconocido que lo pone sobre aviso: hay una bomba debajo de su asiento que detonará a menos que complete una serie específica de tareas. Atrapado en su carro con sus hijos, Matt debe seguir las instrucciones cada vez más peligrosas de la extraña voz en el teléfono.

Nimród Antal fue el encargado de dirigir la cinta. Antal nació en Los Ángeles, California, de padres de ascendencia húngara. En 1991, se mudó a Hungría para estudiar en la Academia de Cine Húngara y en 2005 regresó a Los Ángeles. Su primer largometraje estadounidense fue Vacancy, protagonizado por Kate Beckinsale (Inframundo) y Luke Wilson (Legalmente rubia). Además, Antal ha dirigido episodios de reconocidas series de televisión, entre ellas Servant y Stranger Things. Conversamos con él.

¿Cómo se involucró en este proyecto?

​

Los productores, Andrew Rona y Alex Heineman, se acercaron a mí. Ellos ya tenían un guion y una fecha de inicio establecida, y al protagonista, que era Liam Neeson. Me preguntaron si me interesaba dirigir la película y, debo ser honesto, la oportunidad de trabajar con Liam era ciertamente algo que quería aprovechar.



Si tengo las fechas correctas, en el momento en que comenzó con 'Contrarreloj' estaba trabajando en 'Stranger Things' y en 'Servant'. ¿Cómo logró hacer todo?

​

Este negocio, desafortunadamente, es fiesta o hambruna. Muy a menudo, uno está sentado en la casa preguntándose cuál es el problema, por qué no hay trabajo. Y de repente te encuentras en una avalancha de trabajo. Así funciona la vida y así funciona esta profesión. Entonces, cuando llegan esas oportunidades, esas avalanchas, hay que aprovecharlas tanto como uno pueda. Fue difícil hacer todo al tiempo, pero me siento afortunado de haber podido aprovechar todas esas excelentes oportunidades. No siempre sucede. Entonces, cuando sucede, debes aceptarlo.

Facebook Twitter Linkedin

Nimród E. Antal, de 49 años, es un director de cine, guionista, y actor húngaro- estadounidense. Foto: GETTY

¿Y cómo es el después de tanta adrenalina? No debe ser fácil.

​

Siempre estoy agradecido cuando tengo oportunidades de trabajar, pero también estoy agradecido cuando tengo un momento para mí y para mi familia, especialmente después de un período largo de trabajo. Uno simplemente reflexiona y comienza a reconstruir. Pero siempre estoy tratando de hacer lo siguiente. Uno de mis mayores defectos de carácter es mi incapacidad para apreciar el momento.

¿Cuál cree que es su gran defecto?



A veces hay diez personas que dicen cosas agradables y luego solo una persona dice algo desagradable. Y creo que uno de los grandes defectos de mi carácter es que me concentro en eso en lugar de concentrarme en todo lo positivo.



(Le puede interesar: Michael Fassbender vuelve al cine en la piel de un asesino de la mano de David Fincher)

No quería copias ni decisiones parecidas a las anteriores. Me protegí al no ver ninguna de las películas. No he visto la película original en español ni la versión alemana. FACEBOOK

TWITTER

'Contrarreloj' es un 'remake'... ¿vio las versiones anteriores?



No. Quise evitarlo. No quería copias ni decisiones parecidas a las anteriores. Me protegí al no ver ninguna de las películas. No he visto la película original en español ni la versión alemana. Yo he visto remakes que son absolutamente fantásticos y he visto remakes que no son tan buenos. The Thing (La cosa) de John Carpenter fue una nueva versión y me encanta su interpretación. The Sorcerer fue una nueva versión de Wages of Fear (El salario del miedo) y también una película maravillosa que se mantuvo por sí sola. He visto muchos intentos en los que funciona y, a veces, no. Pero creo que con el cine siempre estás dando lo mejor de ti, toda tu energía y tu mejor esfuerzo y a veces funciona y a veces, menos, así que supongo que esa es la magia del cine.

¿Cómo fue trabajar con Liam Neeson?

​

Primero, debo decir que es un artista increíble. Lo conocemos por los carteles en los que lo vemos, lo conocemos como una estrella, pero la razón por la que está ahí es el hecho de que es un actor increíble. Lleva mucho tiempo haciéndolo y sigue haciéndolo con mucha pasión, mucha preparación y mucho cuidado; eso es, para mí, un indicativo de un verdadero artista, alguien a quien realmente le importa. Y eso para mí es lo mejor. Lo más importante es estar rodeado de gente que no sólo sea muy buena en su oficio, sino que también se preocupe por lo que hace. Y a Liam realmente le importa.



¿A usted le gusta ver sus propias películas?

​

Es interesante porque, como cineasta, soy un poco esquizofrénico. Por un lado estoy muy agradecido por las oportunidades y me encanta practicar mi oficio. Hay algunas películas que he hecho de las que estoy muy orgulloso; hay otras películas en las que puedo incluso reconocer los errores que cometí o las cosas que haría de otra manera. Creo que cualquiera que funcione desde un lugar en el que crea “soy genial y todo lo que hago es espectacular”, está equivocado. Creo que esa es una mentalidad muy poco saludable. Incluso si estás haciendo un buen trabajo, creo que siempre hay espacio para mejorar y crecer.

¿Piensa en el público?

​

Creo que cualquier esfuerzo artístico en el que pones tu corazón, pones tu alma, todo tu tiempo, toda tu energía pues, ciertamente, esperas que la gente responda. Pero es gracioso, incluso si alguien me dice que ama lo que hago, a veces lo encuentro sospechoso.



(Lea además: La película de 'La Monja 2' cuenta con escenas poscréditos: le contamos)



Usted es primera generación en Estados Unidos, el hijo de inmigrantes que consiguió el sueño americano. ¿Alguna vez se sienta a pensar: ‘¡Lo he logrado!’?

​

Bueno, no sé si lo logré. Quiero decir, yo me propuse hacer algo muy diferente de lo que estoy haciendo ahora. Pero llevo casi dos décadas dirigiendo proyectos de otros en el mercado estadounidense. He estado intentando volver a escribir mis propias películas que es mi gran sueño y, por alguna razón, eso aún no se ha concedido. Pero esta cuestión del éxito es muy extraña. Tú me dices que lo he logrado, pero yo siento que aún estoy muy lejos de donde me gustaría estar.

He estado intentando volver a escribir mis propias películas que es mi gran sueño y, por alguna razón, eso aún no se ha concedido. FACEBOOK

TWITTER

¿Se identifica con Matt, el personaje de Liam Neeson?

​

Ciertamente. Es un desafío increíble, increíblemente difícil para los padres y las madres encontrar un equilibrio entre realizar sus propias actividades, sus propios sueños, pero también estar presentes para su pareja y sus hijos. Se ha promovido que podemos tenerlo todo, pero es difícil encontrar ese equilibrio.



¿Qué aprendió como persona y como director filmando esta película?



A veces la lección no es sobre el arte real de hacer cine. A veces se trata de interacciones con seres humanos, otros seres humanos y comprender que a veces no todos compartirán tu pasión o que tienen otras motivaciones para estar ahí. Para responder a tu pregunta, creo que una de las cosas más importantes que estoy empezando a comprender es que todavía tengo mucho más que aprender. Cada película te presenta una nueva serie de obstáculos que debes sortear. También es importante comprender mejor mi papel como alguien que da un servicio, en lugar de un enfoque egoísta.

'Contrarreloj' es una película de acción, pero hay algo profundo detrás de esta historia. Matt, la relación con sus hijos, su esposa...

​

Sí, pienso a menudo en lo que sucede con películas como esta. Hay momentos en que estos elementos se convierten en una ocurrencia tardía en lugar de ser una parte integral de la historia. En este caso, ciertamente fue algo que reconocimos como fundamental. Era muy importante para nosotros tenerlo.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

@Uschilevy