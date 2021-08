Conozca más detalles de la película inspirada en Diana de Gales

El director chileno Pablo Larraín presentó el primer tráiler de ‘Spencer’, su cinta sobre la princesa Diana de Gales, en un acto de CinemaCon, el encuentro empresarial más importante de la gran pantalla.

Con Kristen Stewart como protagonista, ‘Spencer’, que también ofreció una escena completa a los asistentes de esta convención en Las Vegas (EE.UU.), se estrenará en la Mostra de Venecia en septiembre antes de llegar a los cines de Estados Unidos en noviembre.



También se pudieron apreciar escenar de 'Titane', de Julia Ducournau, que arrasó en el último Festival de Cannes, y el documental animado "Flee", de Jonas Poher Rasmussen. El tráiler de ‘Spencer’, que por ahora no se ha hecho público en internet (algo habitual dado el secretismo de CinemaCon), comienza con una versión de la canción 'Perfect Day', de Lou Reed.



Le puede interesar: Películas biográficas inspiradas en mujeres icónicas

Las imágenes muestran la llegada de una gran comitiva a una casa de campo con vestidos y mucha comida. Posteriormente aparece por primera vez en pantalla y frente a un espejo una abrumada princesa Diana, a la que da vida Kristen Stewart con un notable acento británico.



Por otro lado, también se mostró en CinemaCon una escena completa en la que la princesa Diana discute con el príncipe Carlos, encarnado por el actor Jack Farthing. Esta tensa conversación ocurre en un salón y con los personajes situados en lados opuestos de un billar. Al margen de CinemaCon, Neon compartió también hoy en redes el póster oficial de "Spencer" con el siguiente eslogan: "Todo cuento de hadas termina".

Steven Knight, que escribió la película ‘Eastern Promises’ (2007) y que creó la serie "Peaky Blinders", firmó el guion de esta cinta sobre las dudas y dilemas de Lady Di que la llevaron, finalmente, a romper lazos con la familia real británica. "Todos crecimos, al menos así lo hizo mi generación, leyendo y comprendiendo lo que es un cuento de hadas", dijo Larraín en junio de 2020 cuando se anunció el proyecto.

"Normalmente, el príncipe llega y encuentra a la princesa, le propone matrimonio y al final se convierte en reina. Eso es un cuento de hadas. Pero cuando alguien decide no ser la reina y dice 'prefiero irme y ser yo misma', es una gran, gran decisión, un cuento de hadas del revés. Siempre me ha sorprendido eso y pienso que tuvo que ser muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película", explicó.



Puede interesarle: La actriz Juana Acosta presentará los Premios Platino de este año



La acción de "Spencer" se desarrolla en un fin de semana navideño antes de que Lady Di se separara del príncipe Carlos, así que no abordará, en principio, su muerte en 1997 en un accidente de tráfico.



EFE