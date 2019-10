Aquí están los nominados a los 'Óscar colombianos'

No fue una sorpresa que Pájaros de verano, dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, liderara la lista con 13 nominaciones.

Esa mirada tan poco común de un tema como el narcotráfico y a la vez la sensibilidad con la que exploraba sus consecuencias en una comunidad indígena, ha sido un elemento que ha generado mucha atención tanto en festivales nacionales como internacionales.



Seguida de Somos Calentura de Jorge Navas con seis y Candelaria de Jhonny Hendrix con cuatro. Dos producciones que se mueven en contexto disímiles: el mundo del hip hop en Buenaventura y una Cuba en una de sus etapas más complejas, pero a la vez escenario de un amor a toda prueba, pero que coinciden en batallas de vida bañadas de una gran sensibilidad y emocional.

Escena de Candelaria, con el director Jhonny Hendrix Hinestroza Foto: Antorcha Films

Escena de la cinta ‘Somos calentura’. Foto: Cortesía Prensa filme



Precisamente tanto Pájaros de verano, Somos calentura y Candelaria competirán en la categoría a mejor película de ficción.

En el nuevo galardón a la mejor película Iberoamericana, que se estrena en la edición de este año de Los Macondo, optarán por el premio Roma (México), Las Herederas (Paraguay) y La Familia (Venezuela).

Aquí están los otros nominados a los premios:

Mejor cortometraje:



· La virgen negra - Contravia Films / Los Notarios



· María de los esteros – Cinespina



· Tierra mojada – Monociclo



Mejor documental:



· The Smiling Lombana – Producciones la esperanza



· Homo botanicus – Casatarántula



· La mujer de los 7 nombres - Aramos Cine y Rhayuela Films



Mejor dirección:



· Vladimir Durán – Adiós Entusiasmo



· Cristina Gallego y Ciro Guerra – Pájaros de verano



· Daniela Castro y Nicolás Ordoñez – La mujer de los 7 nombres



Mejor guion:



· María Camila Arias, Jhonny Hendrix, Abel Arcos y Carlos Quintela - Candelaria



· María Camila Arias y Jacques Toulemonde - Pájaros de verano



Mejor actriz principal:



· Verónica Lynn - Candelaria



· Carmiña Martínez – Pájaros de verano



· Silvia Varón - ¿Cómo te llamas?



Mejor actriz de reparto:



· Natalia Reyes – Pájaros de verano



· Victoria Hernández – El silencio del Río



· Loren Sofía Paz – Niña Errante



Mejor actor principal:



· Alden Knight - Candelaria



· José Acosta – Pájaros de verano



· Manuel Álvarez – El Piedra



Mejor actor de reparto:



. John Narváez – Pájaros de verano



· Greider Meza – Pájaros de verano



· Vladimir Durán – Adiós Entusiasmo



Mejor dirección de arte:



· Jaime Luna – Somos Calentura



· Óscar Navarro – Niña Errante



· Angélica Perea – Pájaros de verano



Mejor sonido:



· The Smiling Lombana – Sonido directo: José Jairo Flores / Diseño Sonoro: Sebastián Alzate, Daniel Vasquez



· El silencio del río – Sonido directo: Raúl Locatelli / Mezcla: Oliever Guillaume, Nicolás Naegelen, Daniel Vásquez / Diseño Sonoro: Daniel Vásquez



· Pájaros de verano – Sonido directo: Marco Salaverría / Mezcla: Claus Lynge / Diseño sonoro: Carlos García



Mejor música original:



· Juan Carlos Pellegrino - El Piedra



· Alejandro Ramírez - El sendero de la Anaconda



· Camilo Sanabria - The Smiling Lombana



Mejor canción original:



· El piedra hop – Juan Carlos Pellegrino - El Piedra



· In & out – Los Neuronas - Entre Nosotros



· Ganar y sumar – Rocca / Junior Jein - Somos Calentura



Mejor vestuario:



· Luz Helena Cárdenas – Somos Calentura



· Catherine Rodríguez – Pájaros de verano



· Susana Jaramillo - ¿Cómo te llamas?



Mejor VFX (efectos visuales):



· Alma de Héroe – Pigmalion Animation Studio, Océano Post Digital, Catapulta Producciones



· La médium del venerable – Vannessa Suárez



· Somos Calentura – Paula Núñez



Mejor dirección de fotografía:



· David Gallego- Pájaros de verano



· Luis Otero – Somos Calentura



· Felipe Aguilar y Helkín René Díaz – Ganges



· Mauricio Vidal y Nicolás Ordoñez – La mujer de los 7 nombres



Mejor montaje:



· Miguel Schverdfinger - Pájaros de verano



· Juan Soto – En el taller



· Felipe Guerrero – Yo no me llamo Rubén Blades.



. La ceremonia de premiación se realizará el próximo sábado 9 de noviembre en la icónica Caja de Madera de Plaza Mayor en Medellín.



