¿A qué se debe el gran éxito de la película 'Bad Boys para siempre'?

A la nueva película 'Bad Boys para siempre' de la saga de comedia y acción, también conocida antes en Colombia como 'Dos policías rebeldes', le está yendo muy bien con la crítica.



Asimismo, ha demostrado que, a pesar del paso del tiempo, las narrativas de policías compañeros teniendo aventuras intensas y hasta inverosímiles todavía tienen vida y luchan por un espacio en un ambiente cargado de superpoderosos o seres de fantasía.



Es cierto también que se necesitan el carisma de un Will Smith (51 años) y la compañía eficiente de un Martin Lawrence (54 años) para que funcione, ya que no dejaba de ser un riesgo retomar las aventuras de los agentes que se dieron a conocer en 1995, revelando una química interesante, y que repitieron en el 2003 con una segunda parte más espectacular, pero con una sensación de cansancio.



Sin embargo, eso no los detuvo. Ellos pensaban que había una necesidad de cerrar un ciclo, de activar una nueva aventura, y por eso se hizo 'Bad Boys para siempre'.

Will Smith tiene 51 años, pero en la película es un policía que se rehúsa a madurar. Foto: Cortesía

“Es muy interesante cuando vuelves a ver una película después de tanto tiempo (...). Es un amor tan profundo por estos personajes”, reflexionó el propio Will Smith en una entrevista de Sony Pictures, mientras que Lawrence agregó: “Solo quiero volver de nuevo contigo porque la gente quería vernos de nuevo”, revelando ese motor emocional que los hizo regresar a sus papeles de Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) y a la locura de patrullar, disparar y agarrar a los malos de turno.



“Hubo dos puntos en la trama donde dije: ‘Ahora tenemos una nueva película por hacer’ ”, explicó Smith. “El personaje de Martin convirtiéndose en abuelo y yo negándome a crecer”, recalcó. Mientras que su compañero de fórmula remató con una frase que encierra todo: “El yin y el yang”, o un reencuentro de los opuestos que en equilibrio funcionan a la perfección.

Precisamente esa conciencia de envejecer, pero no perder la esencia, hace de la película una experiencia muy ligera, pero muy disfrutable; sumado al hecho de que hay una intención de balancear un poco más el impacto visual de las escenas de acción con momentos que ofrecen un humor de rápida digestión y una emotividad que parece ir tejiendo un verdadero tributo al poder de la amistad.



En la historia, la vida ha dado giros interesantes, pero el pasado aparece para recordar que hay deudas que no han sido saldadas. El destino y, si se quiere, la nostalgia lleva a Lowrey a Burnett a reencontrarse con esos conflictos con los que siempre han debido lidiar.

Un reto que tanto Smith como Lawrence afrontan con la facilidad de quienes han interiorizado y dominado los elementos más profundos de unos personajes que ya han interpretado. No es complicado para ellos agarrar de nuevo el sabor con el que sorprendieron a muchos en el pasado, lo impresionante es que su estilo funciona muy bien en el presente.

La película mantiene en equilibrio la acción y la comedia en esta tercera entrega. Foto: Columbia Pictures / 2.0 Entertainment / Jerry Bruckheimer Films

Las dos estrellas del filme siempre recalcaron que volverían si la historia aportaba algo nuevo a las aventuras.



Un requerimiento que se cumple, a la par con una nueva dirección, ya que Michael Bay (quien se encargó de las películas anteriores) les entregó la posta en esta carrera cinematográfica a los realizadores belgas de origen marroquí Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes consiguieron matizar un poco la locura visual a la que estaban acostumbrados los fanáticos de la saga.



“Es la mejor de la trilogía: tiene identidad propia, o al menos algo parecido viniendo de un gigantesco proyecto industrial como este”, se aventuró a decir Todd McCarthy en The Hollywood Reporter; mientras que Owen Gleiberman, de Variety, fue más cauteloso al reconocer que “ofrece su mejor versión cuando deja que fluya la química entre los dos protagonistas; cuando no lo hace, no se diferencia mucho de cualquier otro thriller frenético”.



Pero David Ehrlich opinó que “actualiza el ampuloso espectáculo de Jerry Bruckheimer (el productor) a los modernos y complejos tiempos que corren”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

