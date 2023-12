Estas son las mejores series de este 2023, según IMDb: plataformas donde las puede ver

A menos de un mes para que se acabe el 2023, Internet Movie Database (IMDb) hizo público el ranking de las diez mejores series de este año.



Conforme con el sistema de calificación de la plataforma, a continuación, le mostraremos cuáles se llevaron los primeros lugares.



Internet Movie Database (IMDb) es una base de datos que contiene las mejores películas, programas y series que han existido. De manera que, recientemente, publicó en su página oficial, algunas de las series que por su trama, símbolos y elementos marcaron la historia del cine.



Además, se desataca que las plataformas streaming como HBO, Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, entre otras, tuvieron un papel importante, pues en estas, se encuentran las series con mayor acogida por los usuarios.



Conozca cuáles fueron las series icónicas preferidas.

1. 'The Last of Us'

IMDb enlistó en el primer lugar de su top 10 a 'The Last of Us', en la que se resalta una de las mejores adaptaciones jamás hecha por un videojuego.



Conforme con planeta libros, la trama se centra en las aventuras de 'Joel' y 'Ellie', quienes son dos supervivientes de una terrible pandemia en ocurrida en Estados Unidos, la cual hace que los seres humanos vivan una especie de mutación en criaturas caníbales.



Está disponible en HBO Max.



2. 'Ahsoka'

En segundo lugar, está la serie de 'Ahsoka' o 'Star Wars' está por partida doble en la lista. Además, según IMDb, es la mejor valorada de sus series en el spin-off sobre Ahsoka Tano (Rosario Dawson).



Los hechos principales de este filme se centran en la búsqueda de Ashoka, quien tiene el propósito de encontrar al Gran Almirante Thrawn y Ezra Bridger.



En sus aventuran la acompañan Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) y el droide Huyang (con la voz de David Tennant).



Hace parte de la plataforma de Disney+.

3. 'Succession'

En esta posición, que no está nada mal, se ubica la temporada final de 'Succession', la cual causó fascinación porque se encarga de narrar los intrincados juegos de poder de una familia de ricos.



Se sabe que esta serie pone como protagonistas a la familia Roy, quienes son los propietarios de los de medios y entretenimiento Waystar RoyCo más importantes del momento. Su lucha por establecer quién tiene el poder y el control de la empresa en medio de la incertidumbre sobre la salud del patriarca de la familia, rehacen un drama que nadie se puede perder.



Se encuentra en HBO Max.

4. 'Black Mirror'

Esta serie se ha ganado el cariño de los amantes del cine, pues su vista hacia el futuro distópico fue muy bien recibido en sus nuevos 5 episodios este 2023.



Esta serie no deja de coger vuelo y se posiciona, bajo este sistema de valoración, como una de las mejores.



Infaltable, para ver en Netflix.

5.'The Mandalorian'

Este año, 'Star Wars' tuvo resultados positivos respecto a sus series, pues en quinto lugar está la serie de 'The Mandalorian', Grogu y Din Djarin siguen robándose en corazón de los fans en el universo de George Lucas desde las secuelas de la trilogía original.



Esta producción se desataca por ser una serie de ciencia ficción, la cual centra sus objetivos en los acontecimientos de un guerrero solitario que se encuentra lejos de la autoridad de la Nueva República.



Además, es otra de las joyas prometedoras de Disney+.

6. 'One Piece'

A pesar de que algunas personas que no estuvieran de acuerdo con el live action de uno de los mangas más famosos de la historia, este se ha encargado de romper estos paradigmas. En su adaptación logró convencer a sus seguidores, de manera que, es categorizada como una de las mejores series.



En su interior, no deja perder el toque apasionante que tiene la serie de anime más larga de toda la historia, pues sus personajes se han robado el corazón de miles de personas a nivel mundial.



Está en la plataforma streaming de Netflix.

7. 'La caída de la casa Usher'

Cada año, por Halloween, Mike Flanagan nos regala una nueva serie para pasar miedo. Este 2023 el showrunner de 'La maldición de Hill House' o 'Misa de medianoche' nos ha regalado una ''La caída de la casa Usher', una creación basada en varios relatos de Edgar Allan Poe.



Tiene disponibilidad en Netflix.

8. 'Ted Lasso' Temporada 3



Para las personas que les gusta de alguna u otra manera el fútbol, no se pueden perder esta serie en su tercera temporada.



Sus capítulos están cargados de elementos liberadores y reconfortantes, incluso, IMDb la posicionó en el octavo lugar del top 10.



Algunas personas dicen que esta serie es como tener sesiones con un psicólogo.



La puede encontrar en Apple TV.



9. 'The Bear' Temporada 2

Esta serie trata sobre la metáfora de los callejones sin salida del mundo laboral contemporáneo. En su primera entrega fue una revelación. No obstante, esta última, presentó mejores resultados frente al ranking.



Según el portal de SensaCine, esta serie se enfoca en el género de comedia dramática que sigue a Carmen Berzatto, más conocido como Carmy, un joven chef de alta cocina, que se ve obligado a regresar a Chicago tras la trágica muerte de su hermano.



Disney+ es la plataforma que tiene esta serie.

10. 'Gen V'

Y para cerrar este top 10, se posiciona a esta serie, la cual tiene varias escenas subidas de tono. Lo usual de esta tercera temporada es que se espera que la siguiente sea mucho mejor.



Cabe aclarar que es una historia ambientada bajo el universo de 'The Boys'. Se reconoce que 'Gen V' se encarga de centrar la nueva generación de superhéroes que estudian en la Universidad Godolkin de Lucha contra el Crimen, y es dirigida por Vought.



Usted la podrá ver en Amazon Prime Video.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

