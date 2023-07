El MUBI FEST Bogotá, el primer festival de la plataforma de streaming de cine, brindará una experiencia presencial e inmersiva para los amantes del séptimo arte y que irá del 21 al 23 de julio, en la Cinemateca de Bogotá, tendrá el estreno de la más reciente producción del realizador español Pedro Almodóvar.

Se trata de Extraña forma de vida, un western protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, que cuenta la historia de dos pistoleros que se reencuentran después de 25 años en una velada llena de intimidad, recuerdos y reconciliación. Sin embargo, un crimen local revela conexiones ocultas que hacen que esta reunión sea más que un simple viaje por el camino de la memoria. Se proyectará el domingo 23 de julio en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá a las 4 p.m.

El festival presenta una programación diversa que incluye películas como Drive my car,de Ryusuke Hamaguchi, Aftersun, de Charlotte Wells y Chunking Express, de Wong Kar Wai.



Aftersun fue uno de los dramas más aplaudidos de este año. Foto: Cortesía MUBI

También se inaugurará Bruma, la primera exposición en Latinoamérica del renombrado director de cine experimental, Ben Rivers. Reconocido a nivel mundial, Rivers ha creado narrativas únicas que imaginan la vida en existencias marginadas, transitando entre el documental y la ficción.

Las entradas para el festival tienen un valor de $6,000 COP y estarán disponibles en la página web mubifest.com/bogota. Además, aquellos que ingresen a mubi.com/cinematecabog podrán disfrutar de 30 días gratis de MUBI.



Afiche de la polémica 'Pleasure'. Foto: Cortesía MUBI

La programación

Viernes 21 de julio:

2:00 p.m. : Drive my Car (Sala Capital).

5: p.m.: Chungking Express (sala3).

7:00 p.m.: Pasajes.



El sábado 22 de julio:



2:00 p.m.: Chungking Express (Sala Capital).

3:00 p.m.: The Sky Trembles and Earth is Afraid.

And the Two Eyes arre not Brothers.



5:00 p.m.: This Much I Know to be True (Sala Capital).



6:00 p.m.: Inauguración de la exposición Territorios de Ben Rivers (entrada con boleto de ingreso a la proyección previa de Ben Rivers, Lounge MUBI- Calle Museo).

6: 00 p.m.: Crimes of the Future.



6:30 p.m.: Pleasure (Sala Capital).

Escena de 'Crimes of the Future', la nueva película de David Croneneberg. Foto: Serendipity Point Films

Domingo 23 de julio:

2:00 p.m.: Pasajes (Sala Capital).

3:00 p.m.: Drive my Car (Sala 3).



4:00 p.m.: Extraña forma de vida (Sala Capital).

5:00 p.m.: Aftersun (Sala Capital).



7:00 p.m. Two Years at the Sea (Sala 3).

7:30: El vuelco del cangrejo, seguida de conversatorio con los realizadores (Sala Capital).

