Así ha sido la historia de amor de Juanes y Metallica

Juanes no tenía ni idea de que Lars Ulrich, el baterista de Metallica, sería la persona que le entregaría el premio a Persona del año durante la ceremonia de los Grammy Latinos. Es más, cuentan que no podía creer que estuviera allí.

De hecho, cuando ya estuvieron juntos en los camerinos de la gala celebrada en Las Vegas (EE.UU), luego del reconocimiento, Juanes le recalcó a Ulrich que él se había dedicado a la música gracias a la banda de Thrash Metal y que la habitación de su casa, cuando estaba en la niñez y la adolescencia, estaba empapelado con afiches de Metallica.

En realidad tuvieron una charla muy emotiva con abrazos y algunos recuerdos.



Juanes no salía del asombro y la sorpresa que reveló al ver a su colega dando un discurso de reconocimiento muy especial en una ceremonia que se preparó durante cuatro días, desde el pasado 10 de noviembre hasta el 14, con jornadas de homenaje a Juanes en Las Vegas, en el marco del Grammy Latino.

Pero desde hace seis meses se organizaba todo el homenaje con el presidente de la Academia, Gabriel Avaroa, así como el equipo de trabajo de Juanes y la disquera Universal. Y para honrarlo, además, estuvieron los artistas de gran trayectoria, los de mediana y los que apenas empiezan. Se sabe que ante tanto amor, Juanes lloró de alegría en varios momentos.

Muy al estilo estadounidense se atendió a Juan Esteban Aristizábal y a su familia, que siempre estuvo con un equipo a su lado para lo que necesitaran. Incluso viajó desde Medellín la mamá del artista, Alicia Aristizábal, de casi 90 años, que no quiso perderse este gran momento de su hijo.



Pero volviendo a su amor incondicional por Metallica, cabe recordar que es un sentimiento que ya tiene muchos años.



“Yo me encuentro el rock en el colegio, en Medellín, en los descansos. Federico López, que ha trabajado con Fonseca, entre otros, me empieza a mostrar música de Kiss, Van Halen y Metallica, y la banda que más me gustó fue Metallica. Me volví loco por el metal, de una manera absurda”, recordó en una entrevista con EL TIEMPO el cantante colombiano.“Me volví radical: solo metal. No quería saber de nada más”, dijo.



Luego, al tocar con la banda paisa Ekhymosis, ese cariño creció cuando el vocalista y guitarrista dedicaba horas enteras practicando los riffs de guitarra de canciones de Kill Em’ All o Master of Puppets, dos de los álbumes icónicos de la famosa banda de Thrash Metal.

En sus giras por Colombia de vez en cuando hacían una versión o lanzaban un solo de guitarra recordando alguna de las canciones de esa agrupación que fue esencial en su desarrollo como músicos.

Cuando Juanes hizo una transición de su sonido, siempre dejó en claro que el metal hacía parte de su genética como artista. Algunos roqueros fundamentalistas lo han criticado, pero Juanes siempre les recordó que había cosas que no iban a cambiar.



En el 2008 el cantante de La camisa negra presentó a la banda durante una presentación en la edición de los premios del canal MTV y también le hizo una entrevista a Lars Ulrich, compartiendo algunas situaciones que se viven en el mundo de la música.

Es más, cuando hizo parte del cartel de invitados a la reciente edición del Festival Rock al Parque, no solo abarrotó el Simón Bolívar de Bogotá, sino que hizo una de las versiones de un clásico de Metallica: Seek and Destroy, que fue ampliamente comentada, aplaudida y viralizada.

Hasta los Ulrich y sus compañeros felicitaron al colombiano. "Nos quedamos impactados por la recepción que nuestro amigo Juanes recibió en Bogotá por su increíble interpretación de Seek! # RockalParque2019”, fue el mensaje en el twitter de la agrupación.



Ante el reconocimiento de los más grandes del Thrash Metal, el propio Juanes respondió en ese momento emocionado: "Joder si !! Los quiero mucho chicos! ¡Su música lo es todo para mí! Toda mi vida soñando con este momento".



