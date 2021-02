Ahora sí: adiós a los canales Fox…bienvenido Star

Fox ya no se verá en las pantallas de televisión. La famosa marca está lista para un cambio de nombre a Star; sumado a los canales Premiun. Aunque hace poco se había revelado este cambio, ahora sí estamos a un paso a este cambio.

“Los canales abiertos de Fox y los siete canales Premium tendrán el nuevo nombre”, recalcó Gonzalo Fiure, el jefe de Entretenimiento General de la marca. “No va a ver ningún cambio en la grilla de programación y los números de los canales se mantendrán en cada uno de los cableoperadores”, agregó.



“Les voy a dar un ejemplo, ahora Star Channel va a seguir emitiendo Los Simpson, La serie The Walking Dead-que llegará con su décima temporada a la TV dentro del nuevo nombre- o 911; así como Star Pemium mantendrá series como Outlander o This is Us y las películas taquilleras de nuestros estudios y de otros para mantener el protagonismo de los filmes en la programación. Este cambio se complementará con Star+ que será una plataforma de streaming con entretenimiento general y deportes”, que llegará en junio de este año”, contextualizó Fiure, acerca de esta plataforma que será aparte de Star.

Outlander ahora se verá en Star Premium Series. . Foto: Cortesía de Fox

¿Cuándo cambian los canales de Fox a AStar?

Será desde el lunes 22 de febrero. “Este es un reto, estamos cambiando de nombre a una marca icónica de la industria y este desafío lo hemos hecho a través de una serie de búsquedas para transmitir un concepto madre: todo lo que te gusta está aquí”, agregó Sebastián Hopff, jefe de Marketing de de Entretenimiento General de la marca.



Otra pregunta que muchos se hacen es ¿Por qué cambiar un nombre tan conocido y fuerte en la industria?



Cuando Disney compró 20th Century Fox y algunos activos realmente no compró la marca, la marca (Fox) no es de Disney, así que se vio una oportunidad de construir una marca de entretenimiento global fuera de Estados Unidos y así surge la marca Star, que si compró Disney y fue una marca muy bien recibida. El desafío es que la gente interiorice que Star es ahora lo que era Fox”, insiste Gonzalo Fiure.



Con el tiempo se irán anunciando novedades (enfocadas posiblemente en ofrecer nuevos contenidos de películas y, posiblemente más contenido regional). “Dame tiempo que me acostumbre”, fue una de las frases del estudio que hicieron para el cambio y desde Star han prometido que lo van a dar para asimilar el nombre.



“La marca Star fue testeada y muestra una fortaleza, ya que tiene una estrella en su nombre y eso refuerza la conexión con el entretenimiento y el contenido que ofrece la programación”, explicó Sebastián Hopff.



