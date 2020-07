Estas son algunas series de TV que se salvaron de morir

Larry David es una persona a la que las situaciones más sencillas o cotidianas de la vida le generan un caos impredecible.

Una palabra, un gesto o un comentario termina siendo el detonante para situaciones muy incómodas, pero a la vez llenas de humor, cuando se convierte en el personaje de la serie 'Curb Your Enthusiasm'.



Y parece que, tras años frente a la cámara exagerándose a sí mismo, todo le ha funcionado de maravilla, ya que al terminar la temporada 11 del programa es uno de los afortunados que pueden decir a los cuatro vientos que tienen otra oportunidad para seguir contando sus desventuras en la televisión, gracias a que el canal HBO le ha dado luz verde a una nueva temporada de su serie.



Sin embargo, él (posiblemente metido en su personaje) reaccionó diciendo: “Créanme, estoy tan molesto por esto como ustedes. Solo puedo esperar el día que HBO vuelva a sus cabales y me conceda la cancelación que tanto me merezco”.



Pero por ahora tendrá que esperar y seguir trabajando para su nueva temporada.

Entre los meses de mayo y julio, muchos actores, guionistas y equipo de producción. se preparan para las buenas o las malas noticias.



Es una época en la que los estudios revisan las cifras de audiencia, hacen cálculos y deciden las series que se quedan y que estarían listas para verse el próximo año.



El equipo de 'Ozark' también puede respirar tranquilo, ya que tras el estreno de la tercera temporada, en marzo de este año, tendrá más trabajo y posiblemente mayor presión para el desarrollo de un cuarto y último ciclo que se podría estar emitiendo en Netflix a finales del próximo año, con la idea de cerrar la intriga, el peligro y la ambición de una familia que termina involucrada con la mafia.



Los protagonistas, Jason Bateman y Laura Linney, regresarán para afrontar no solo las consecuencias de sus actos, sino, posiblemente, para responder a una lucha interna de poder y corrupción que ya fracturó su círculo más personal.

Larry David es un tipo apático pero brutalmente divertido. Foto: HBO

Asimismo, en el grupo de las series que siempre tienen cantada su renovación están 'Grey’s Anatomy' (que llegará a su temporada 17), 'The Good Doctor' (5) y 'La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales', que está entre las más veteranas al contar con la confianza de ir preparándose para tres temporadas más en la televisión, con lo que llegará a 24 ciclos.



“Sé que cuando termine la serie, implicará un ajuste enorme en mi vida, pero también podré mirar hacia atrás y decir que lo di todo y tal vez incluso un poco más” fue la reacción de la protagonista Mariska Hartigay, que interpreta a la agente Olivia Benson, que en cada episodio debe resolver casos de abuso sexual.



El tono mesurado pero realista, la tensión en el terreno judicial y hasta la relevancia del tema que explora han hecho que la serie mantenga a millones enganchados con sus historias, los martes, a las 9 p. m. por el canal Universal TV.



En contraste, por la novedad, 'The Great' también gozará de un poco más de vida. La serie, que se ve por StarzPlay, fue creada por el guionista y productor Tony McNamara (artífice de la película 'La favorita'), quien quiso narrar la vida de la emperatriz Catalina de Rusia tomando una distancia de los hechos puramente históricos y añadiendo una buena cantidad de ironía y humor con un personaje que representa la picardía y una capacidad asombrosa de adaptarse a los retos del poder.



(También le puede interesar: 'The Great' es la serie que no da clases de historia, pero divierte.

The Great es protagonizada por Elle Fanning Foto: StarzPlay

Aunque la primera temporada tuvo una recepción aceptable, no se puede negar que ese aire de irreverencia que expuso en su estreno para la audiencia fue esencial para la nueva etapa que está por venir.



Otro retrato femenino que consiguió saltar de la primera temporada fue la serie de Netflix 'Valeria', propuesta española delineada por un humor urbano y las batallas cotidianas de un grupo de amigas que quieren amor, trabajo, sexo y, sobre todo, una realización basada en el soporte de la amistad.



Esta apuesta, que no tuvo un recibimiento de la crítica muy caluroso, logró llamar la atención por no aplicar mucha ciencia a su receta de drama y comedia, que sí conectó con la audiencia.



Pero quizá una de las sorpresas más fuertes, en especial para una generación adulta, sea el regreso de la serie animada 'Beavis and Butt-Head', que retrataba la vida de un par de amigos roqueros, sin muchas aspiraciones en la vida, que se dedicaban a ver videos. Esta es recordada como una rara metáfora de la estupidez y el estatismo de algunos sectores de la sociedad estadounidense, al igual que una parodia de la adolescencia con todas sus obsesiones y carencias.

La serie, que se vio entre 1993 y 1997 en el canal MTV, ya tiene aseguradas dos temporadas en Comedy Central.



Para su creador, Mike Judge, este era el momento indicado para traer de nuevo a estos personajes y crear un canal de interacción entre los fanáticos de siempre y las nuevas generaciones.



Por ahora no se tiene la fecha de estreno, pero, como la mayoría de las producciones antes mencionadas, la agenda podría estar pensada para el año que viene o el 2022.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET