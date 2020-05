Así es el investigador forense más divertido de la televisión

Para Ioan Gruffudd, actor recordado por su papel del líder de Los 4 fantásticos en la película de estos superhéroes de 2005 y en la segunda parte del 2007, convertirse en un excéntrico forense televisivo en Harrow era, de alguna manera, escapar de la sombra del papel que lo hizo famoso en todo el mundo.

Su personaje es, como lo dictan las convenciones del género policíaco, un médico muy inteligente y un poco fuera de lo común que tiene que resolver el misterio de los cadáveres que le llegan con cada caso.



Pero a diferencia del apego a la autoridad o a las buenas maneras que mostraba como héroe en el cine, aquí hay un aire un tanto revolucionario y casi cercano a la caricatura. La serie australiana se emite los lunes a las 9:55 p. m. por el canal de TV paga AXN.

“Amé la relación que tiene con los otros personajes: su exesposa, su hija, el sargento con el que está trabajando, todo eso fue lo que me atrajo. El elemento procedimental es fantástico (los pasos en la investigación). Es imposible no comparar Harrow con otras series, porque tiene elementos de Doctor House, él siendo muy listo, misterioso y extremadamente difícil a la hora de trabajar, pero tienen sus momentos descaradamente divertidos”, explica el actor en una entrevista a la que tuvo acceso este diario.



Lo de misterioso se irá descubriendo poco a poco, pues existe algo en el pasado del personaje que pondrá en conflicto esa eficacia que expone en su labor.



“Hay algo malo que lo perseguirá y lo marcará”, adelanta, dando pistas de lo que podría pasar al final de la temporada, aunque reconoce que hay pequeñas tragedias cotidianas que lo rodean y pueden ser más complicadas que los cadáveres que analiza en cada jornada.



“El hecho de que esté separado de su esposa lo afecta mucho, y ese es el resultado de su obsesión con el trabajo (…). Sin embargo, algo los une y es su hija, que parece también estar alejándose poco a poco. Eso, sin ninguna duda, lo destruye.

Para la directora de la serie, la australiana Kate Dennis, ese juego de oscuridad y brillo humorístico también se nota en el estilo visual.



“Harrow tiene un tono como de los policíacos de la década del 40, pero adaptado a nuestro tiempo. En Brisbane (Australia) hay un río hermoso, pero cambia constantemente, a veces puede ser un mundo oscuro donde es posible deshacerte de un cuerpo y en otros momentos parece Hong Kong, realmente quería explotar eso: un colorido exorbitante”, comenta.



Y agrega: “El elemento externo con el que jugamos es el agua, porque Harrow tiene este secreto relacionado con el agua y lo verán reflejado en muchos espacios de la serie, como si el protagonista estuviera sumergido en algo más grande o incontrolable”, explica Dennis, famosa por la serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale).



