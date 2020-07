Así es 'Normal People', la serie que tiene enamorado a todo el mundo

En todo un fenómeno se ha convertido la serie británica 'Normal People'. No es una aventura de guerreros y dragones, tampoco se trata de una intriga política, ni mucho menos tiene un elemento aterrador o paranormal en su trama.

Simplemente es una historia de amor que, bajo la lente de una cámara muy cercana e intimista, pudo contar las peripecias de dos jóvenes, Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal), que están viviendo una etapa de amor en un mundo marcado por la desesperanza y los conflictos financieros.



'Normal People' explora con mucha seriedad y, sobre todo, sensibilidad las relaciones afectivas y sexuales, dando paso a una especie de romanticismo etéreo pero totalmente claro en su objetivo de demostrar que el tema del amor es muy complejo y hasta doloroso.



La serie, que está disponible desde hoy en la plataforma StarzPlay, contó con la dirección en seis de sus doce episodios de Leni Abrahamson, artífice de la película 'The Room', ganadora del Óscar en la categoría de mejor actriz (Brie Larson) en el 2015. Precisamente, este realizador conversó con EL TIEMPO acerca de la aventura sentimental de 'Normal People', que se inspiró en el libro homónimo de Sally Rooney.



Hay una idea muy profunda de lo que es intimidad o cercanía dentro de la serie, ¿cómo llegó a ella?

Cuando leí la novela sentí que había dos tipos de intimidad: la de los dos personajes, que ni siquiera es necesario describirla, es natural y se nota en la forma como se miran, como se hablan (...) Luego viene otra más emocional, la del lector o audiencia con esos personajes; te sientes tan cerca de Connell y Marianne porque describen muy bien sus sentimientos y no hay que buscar tantas explicaciones en sus vivencias o en lo que sienten.



Eso se siente más en los planos cerrados...

Para 'Normal People' trabajé con Suzie Lavelle, directora de fotografía, con quien hablamos mucho al respecto, porque la cámara y las escenas debían tener los planos más cerrados y estar muy cerca de los actores para que se notara esta intimidad que refleja el libro.



Realmente se trata de una proximidad que normalmente no se ve en otras producciones. Así, el espectador siente que rompe las barreras y hay confianza, siente que conoce todo lo que experimentan los personajes.

Marianne (Daisy Edgar-Jones) en uno de los famosos planos cerrados que han cautivado de la serie.​ Foto: StarzPlay

'Normal People' es una historia de amor, ¿cómo fue el reto de explorar ese género?

Actualmente, en la televisión se siente un cambio muy fuerte al volver a esta especie de clásicos. Lo que fue interesante de adaptar este libro es que se habla de una historia de amor de adolescentes, comenzando a sus 20 años, aproximadamente, pero quitándole todos los clichés de sensualidad, sexualidad y drama típico de estas edades. Lo que hicimos fue resaltar la historia de una forma muy tierna y natural para que los televidentes así lo sintieran.

La pareja logró una química muy fuerte en la producción. Foto: StarzPlay

Es fácil identificarse con eso...

Cualquiera que alguna vez se haya enamorado se siente identificado con la historia de los protagonistas, y esto es lo que sorprende a la audiencia. En resumen, tenemos una serie de algo normal, pero que socialmente no se toma tan en serio.

¿Fue difícil de adaptar un libro tan popular?

Tuvimos una gran ventaja, y es que cuando comenzamos a realizar la serie aún no se había lanzado el libro, entonces no había tanta gente que hubiera leído la novela y no había tantas expectativas. Los retos siempre son los mismos, mantener cierta fidelidad del libro, encontrar cómo hacerle justicia, pero en tu propio lenguaje de dirección, y dar con los actores adecuados, que en nuestro caso fue un trabajo bastante arduo.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1