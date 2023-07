Estos son los actores principales de Sonido de Libertad, la película del momento protagonizada por Jim Caviezel

El estreno de Sound of Freedom fue el 4 de julio, en Estados Unidos, y traía un contenido muy distinto al común de las películas que se destacan en taquilla.



Su argumento es el de un agente de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, interpretado por Jim Caviezel, que deja su trabajo para crear él mismo una agencia cuya misión es desmantelar una red internacional de pedofilia. Esto lo lleva a enfrentarse a una red de tráfico de niños en Colombia.



La película ha sido ampliamente elogiada por la crítica y también por actores como Mel Gibson, que en su momento dirigió a Caviezel en su recordada interpretación de Jesús en la película La Pasión de Cristo. Esta vez, el actor trabajó bajo la dirección del mexicano Alejandro Monteverde.

Jim Caviezel es Tim Ballard

Caviezel es entonces el agente Tim Ballard, un expolicía que decide hacer algo en contra del tráfico de niños. Su objetivo es rescatar del flagelo de la pedofilia a tantos niños como pueda, en el mundo. El agente se embarca en una misión muy peligrosa en Colombia para rescatar a la hermana de uno de los menores a los que libró de la trata humana.



Además de su protagónico en La pasión de Cristo, Caviezel ha sido estrella en producciones como Gi Jane, The Thin Red y Angel Eyes.



Mira Sorvino es Katherine Ballard

La actriz Mira Sorvino, durante una ceremonia de premiación en el Festival de Cine Internacional de El Cairo, en el 2008. Foto: Efe

La actriz, recordada por haber interpretado a Marilyn Monroe en Norma Jean & Marilyn, hace el papel de la esposa de Ballard. Su personaje es definitivo a la hora de ayudarlo a tomar la decisión de renunciar a su empleo para emprender esta misión. Sorvino también actuó en películas como Mimic, Lulu on The Bridge y Gods and Generals.

Bill Camp es 'Vampiro'

Alguna vez 'Vampiro' fue un delincuente que lavaba dinero para mafias y carteles. Pero un hecho que aún para él era indefendible lo llevó a cambiar su vida y a ayudar a detener a las organizaciones de pedofilia. Es una de las personas que más ayuda a Ballard en la tarea que ha escogido. El personaje es interpretado por Bill Camp, actor recordado por Lincoln, 12 años de esclavitud y Gambito de dama.



José Zúñiga es Roberto

El personaje de José Zúñiga en esta producción es el del padre que confía en un reclutador de talentos y le deja a cargo sus hijos.

Yessica Borroto es Katy Gisselle

El papel de Borroto es el de una reclutadora de talentos que resulta ser una de las principales traficantes de niños para fines sexuales. Sabe ganarse la confianza de los padres para quedarse con los pequeños.

Kurt Fuller es ‘Frost’

El actor, a quien el público ha visto en Scary Movie, Wayne’s World y Sobrenatural, es ‘Frost’ (Escarcha), el antiguo jefe de Ballard en el Departamento de Seguridad Nacional.

Eduardo Verástegui es Paul

Verástegui, que también tiene créditos como productor, interpreta a Paul, encargado de financiar la operación de Ballard.



Javier Godino es Jorge

Jorge es un funcionario colombiano que ayuda al protagonista en todo momento.

Redacción de Cultura

EL TIEMPO

@CulturaET