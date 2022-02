El conflicto que llevó a la invasión de Ucrania por parte de Rusia esta semana tiene incontables antecedentes, algunos de fechas recientes que han dejado huella en documentales y películas. Estas son algunas de las producciones que lo han abordado.

Winter on Fire: Ukranie's Fight For Freedom (2015)

El director de este documental, Evgeny Afineevsky, siguió las manifestaciones en Ucrania entre noviembre del 2013 y febrero del 2014. Miles de activistas protestaban contra las políticas del primer ministro de entonces, Viktor Yanukovych, favorable a Putin, lo que suponía un obstáculo para que el país se integrara a la Unión Europea.



Las protestas de entonces -que empezaron pacíficamente y terminaron convertidas en una violenta revolución- terminaron con la destitución de Yanukovych, que huyó a Rusia. Esto mantuvo la posibilidad de que Ucrania pudiera unirse a la Unión Europea en el 2024, pero también desató la invasión y anexión de Crimea a Rusia.



El documental, que tuvo su lanzamiento en el 2015, es, según Afineevsky, más relevante ahora, pues muestra el deseo de los manifestantes de ser parte de un país democrático ante la amenaza de un gobierno totalitario. La producción explica los antecedentes de la invasión actual.

Maidán (2014)

Otra mirada del mismo momento histórico presentado por Affineevsky en Winter on Fire. Maidán es el nombre de la plaza principal de Kiev, la capital ucraniana, y desde esos tristes días del finales del 2013 y comienzos del 2014, también hace referencia a un masacre. Esta vez, el director Sergei Loznitsa sigue los disturbios en este documental, en orden cronológico. Sigue la organización interna de los manifestantes, está en el corazón de la resistencia, va mostrando los cambios: el paso de la protesta a la represión y a la vez muestra los actos de solidaridad entre la gente.

'Crimea as It Was'

Ucrania acababa de pasar por la revolución del 2013-2014, cuando Rusia ilegalmente se anexó la península de Crimea. Este documental da cuenta de cómo se hizo este movimiento, considerado la mayor apropiación de tierras en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y aclara sus antecedentes que se remontan a la disolución de la Unión Soviética y la presencia de la flota rusa sobre el Mar Negro y el acuerdo hecho con Ucrania de mantenerla allí hasta el 2017, acuerdo que fue prolongado.



El documental, de Kostiantyn Kliatskin, sigue a los oficiales, soldados y marineros leales a Ucrania durante esta invasión y da cuenta sobre los engaños y manipulaciones de Rusia sobre las personas involucradas.

Dombass

Además de invadir Crimea, en el 2014, Rusia se apoderó de varias ciudades ucranianas en la región de Dombass, en una operación conocida como la guerra de Dombass, que es el marco de otro documental de Sergei Loznitsa, presentado en 2018. Muestra retratos de la guerra, mezcla ficción y realidad para ilustrar la crisis.

Frost

Esta película del 2017 cuenta la historia de Rokas e Inga, una pareja de lituanos que se ofrecen como voluntarios para entregar ayuda humanitaria al ejército ucraniano. Sin embargo, quedan abandonados y tienen que atravesar un paraje inhóspito y a la vez conviven con el drama de la guerra. Dirigida por Šarūnas Bartas

Otros títulos relacionados con este conflicto

Inner Wars (2020), de Masha Kondakova.

Cyborgs: Heores Never Die, dirigido por Akhtem Seitablayev

Falling (2017), dirigida por Marina Stepanska

Redacción de Cultura

