Confirman el estreno de 'Wonder Woman 1984': ¿cuándo será en Colombia?

Tras semanas de especulación, el estudio Warner Bros. confirmó que Wonder Woman 1984, con la actuación de Gal Gadot, se estrenará en Estados Unidos el día de Navidad simultáneamente en cines y a través de la plataforma HBO Max -que también opera en Canadá-, sin costo extra para sus abonados. Respecto a su estreno internacional, la compañía indicó que en el resto del mundo, donde HBO Max no está disponible, la película llegará a los cines el 16 de diciembre. Sin embargo en Colombia también se verá el día de Navidad, el 25 de diciembre, en las salas de cine que se encuentren operando.



"Mientras navegamos esta época sin precedentes, hemos tenido que ser innovadores a la hora de mantener nuestros negocios y seguir sirviendo a nuestros fans", dijo en un comunicado Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios y Networks Group, que incluye a Warner Bros. Pictures. "Esta es una película genial que realmente cobra vida en la gran pantalla y, en colaboración con nuestros socios exhibidores, daremos esa opción a los consumidores en EE.UU. donde los cines estén abiertos", agregó. Sarnoff reconoció que "muchos consumidores no pueden regresar a los cines debido a la pandemia", y que por ello quieren facilitar la opción de ver Wonder Woman 1984 a través de HBO Max, donde permanecerá disponible durante un mes.



Muchos analistas esperaban que el estudio retrasase la fecha de estreno de la cinta hasta 2021 -como han hecho la mayoría de las cintas de gran presupuesto de todos los estudios, como Black Widow; Rápidos y furiosos 9 o James Bond: No Time to Die- ya que es un filme que, en condiciones normales, podría superar los 1.000 millones de dólares en taquilla.



En la actualidad, se estima que el 50 por ciento de las salas estadounidenses permanecen cerradas debido al coronavirus. Sin embargo, con este movimiento el estudio espera que haya un aumento en las suscripciones a HBO Max, que cuesta 15 dólares al mes y tiene una enorme competencia frente a Netflix, Amazon Prime o Disney+.

Patty Jenkins dirigió la primera entrega de Wonder Woman (2017), un gran fenómeno que encumbró a Gal Gadot como estrella mundial y recaudó 822 millones de dólares. En la secuela, prevista originalmente para el mes de junio, Gadot está acompañada por Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal, entre otros, dentro de una historia que se desarrolla en la década de 1980.



"Amamos nuestra película y amamos a nuestros fans, así que esperamos que la cinta aporte un poco de alegría y alivio a todos en estas fechas", apuntó Jenkins.

