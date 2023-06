Los live actions que ha lanzado Disney en los últimos años han dado mucho de qué hablar, pues hay quienes se apegan a la versión original y no admiten cambios. Otros, por el contrario, valoran las nuevas versiones y lo que puedan aportar a la historia.



En 'La Sirenita', por ejemplo, no solo hubo inclusión al elegir a una actriz afroamericana para el papel, sino que se cambiaron letras de las canciones que podían ser polémicas.



Es el caso de 'Poor Unfortunate Souls' (Pobres almas en desgracia), canción interpretada por Úrsula que solía decir: "It’s she who holds her tongue who gets a man" (la mujer que se muerde la lengua es la que consigue un hombre). Este pedazo en la nueva versión se omitió.



Pero lo que pocos conocen, o más bien pasa desapercibido, es que es un hombre quien está detrás de estas apuestas. Se trata de Sean Bailey, productor de cine y televisión que se desempeña como presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production.



Bailey le concedió una entrevista a The New York Times y allí se refirió a esos live actions, reconociendo que les va mejor que las historias originales que ha tenido a su cargo. Un ejemplo es 'Tomorrowland', la película con George Clooney que vio la luz en 2015 y que, a pesar de haber sido ambiciosa y de presentar un argumento que podía expandirse, no tuvo continuidad.



Sin embargo, afirma que van a "a seguir intentándolo" -de hecho, tiene 50 filmes en etapa de desarrollo- y dio detalles de algunas cintas que verán la luz bajo el formato de live action.

Póster de la película animada. Foto: Walt Disney

¿Qué se sabe de 'Hércules'?

En semanas anteriores Dwayne Johnson 'La Roca' confirmó que 'Moana' está en camino, y a esta película se sumarán los live actions de 'Lilo & Stitch' y 'Hércules'.



Aunque no hay todavía revelaciones del elenco para esta última, ya los fans de la historia del hijo de Zeus tienen sus apuestas.



En específico, para el papel de Megara hay quienes piden a gritos a Liz Gillies -famosa por su papel de Jade en 'Victorious'- o a Jessica Alexander -Vanessa en 'La Sirenita'-.

DISNEY OPEN YOUR EYES THE ANSWER IS RIGHT IN FRONT OF YOU!!! JESSICA ALEXANDER AS MEGARA!!! https://t.co/oQCuSoxACS pic.twitter.com/JAawdU5LZG — honey (@saintpattinson) June 5, 2023

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS