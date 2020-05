Concursante de MasterChef, expulsada por una perdiz sin desplumar.

MasterChef es uno de los programas de cocina más famosos de todo el mundo, pues en varios países, incluido Colombia, han contado con varias ediciones de este reality show. Esta vez, en uno de los episodios de la octava temporada, de España, una de las participantes fue expulsada de manera inusual.



Se trató de Saray Carrillo quien, al encontrarse en ronda de eliminación junto a cinco participantes más con el delantal negro, presentó un plato que dejó mucho de qué hablar.

Una perdiz es un ave que es muy usada en el mundo de la gastronomía en distintos platos. Sin embargo, Carrillo aseguró no tener suficiente tiempo para desplumar ni limpiar el animal. Además, dijo que por repugnancia decidió no hacer mucho por el plato.



Los jueces del programa, entre los que está Jordi Cruz, un chef catalán, decidió expresar las primeras palabras, que no fueron nada buenas para esta concursante.



“Me faltas el respeto a mí, es lo que has hecho y faltarle el respeto a tus compañeros. Además de faltarle respeto al programa y a los 28 mil candidatos a entrar a estas cocinas. Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, lo entiendo todo. Pero este producto no tiene justificación”, dijo muy enfadado el cocinero.



En medio de esta vergonzosa escena de televisión, los otros compañeros de Carrillo se mostraban muy enfadados y apenados. Inclusive, varios se atrevieron a hablar al respecto.

Así ha sido la expulsión de Saray en el cuarto programa de #MasterChef 8 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/PYvzC9D0oq — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

“Podría haber ayudado a muchísima gente y haber sido un ícono. Yo a ella la llamaba la ‘faraona’ y de repente todo se le ha desmoronado”, expresó Luna Zacharias, otra participante del concurso.



Asimismo, Carrillo tuvo la oportunidad de hablar y explicar por qué había presentado su plato así.



“Yo lo que quería decir es que desde que me dieron el delantal negro yo me bloqueé. Yo me sentí mal. Yo ya no quería seguir en este programa, porque veía que mi destino ya estaba marcado desde primera hora y me da repugnancia pelar un pájaro de esos”, confesó.



Igualmente, la explicación no valió para perdonar la falta de la participante y, de esta manera, se le pidió quitarse el delantal.



“Este jurado se ha equivocado. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años”, agregó Cruz, quien le pidió a esta concursante dejar el programa de inmediato.



Desde el 2013, España ha transmitido MasterChef todos los años con una edición nueva. Para este 2020, la temporada se estrenó el pasado 14 de abril con 50 participantes admitidos de más de 28 mil postulados.

Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET