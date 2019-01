Concierto de la banda coreana BTS se presentará en salas de cine

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, integrantes de la agrupación coreana BTS, el grupo de K-pop más reconocido del mundo, llegarán a Colombia el 26 de enero.

Los fanáticos, que en múltiples ocasiones han unido esfuerzos para pedirles a los empresarios de conciertos que consideren la posibilidad de traer a BTS al país, tendrán la oportunidad de ver en salas de cine el concierto que la agrupación dio en Seúl (Corea del Sur), como parte de la gira mundial ‘Love Yourself’.



El concierto llegará a las salas de cine de Cine Colombia, ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Pereira, Montería, Ibagué, Popayán y Villavicencio. La preventa de boletería ya está disponible.



Son la primera banda de K-pop que alcanzó los primeros lugares de las listas musicales en EE. UU y, desde que consiguieron fama internacional, han alcanzado logros como aparecer en la portada de la revista 'Time' y romper el récord del video más visto en 24 horas en Youtube, con 'Idol', desbancando a 'Look What You Made Me Do', de Taylor Swift.

¿Dónde y cuándo?

26 de enero. Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Cartagena, Armenia, Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Ibagué, Manizales y Montería. cinecolombia.com.



