Con la misma fama de sus días de 'Los Victorinos', la serie que protagonizó hace cuatro décadas, se sintió Ramiro Meneses tras conocerse que había ganado MasterChef Celebrity, fallo que se dio a conocer el martes 12 de julio.

"Desde el mismo instante en que se supo el fallo, fue impresionante la cantidad de gente que me ha escrito y no he podido terminar de contestar y agradecerles su cariño. Y en la calle: adultos, niños, personas de todas las edades y estratos, se me acercan a felicitarme. Me sentía como en las épocas de Los Victorinos, cuando no podía salir a la calle e incluso teníamos que llegar a algunos lugares con seguridad", dijo Meneses en un Live de eltiempo.com.

Incluso contó que a través de sus redes le han agradecido muchas personas, porque apostaron plata por su triunfo y también ganaron, "500.000, un millón de pesos...".



El actor y director, nacido en Medellín y que se dio a conocer en la película Rodrigo D. No futuro, contó, además, que los primeros días, tras terminar las grabaciones, tuvo depresión.



"Uno se acostumbra a los compañeros, a la competencia permanente, a cocinar para varias personas. Tocó llegar a cocinar para mí, sin que nadie me dijera nada".

