En Medellín despidieron a Jota Mario Valencia

La familia de Jota Mario Valencia permitió el ingreso de algunos medios de comunicación, entre ellos EL TIEMPO, a la misa en la que se le rindió el último adiós al presentador este domingo en Medellín.

En una tarde de sol, en el sector El Poblado de su Medellín natal, fue la despedida del presentador. Poco antes de las 3 de la tarde, en la iglesia San José, sus dos hijos, su esposa, familiares y amigos cercanos se congregaron en torno a las cenizas de Jota Mario Valencia, quien falleció el pasado 6 de junio en Cartagena, y le rindieron un sentido homenaje.



También estuvieron en la ceremonia Laura Acuña, amiga y compañera de Jota Mario en el reconocido programa 'Muy buenos días'; el presentador Carlos Calero y el humorista Crisanto Vargas (Vargas Vil), entre otras personalidades que compartieron pantalla con el considerado, junto con Pacheco y Gloria Valencia de Castaño, como uno de los '3 grandes de la televisión colombiana'.

¡El último adiós a Jota Mario! En la iglesia San José, de El poblado, se reunieron familiares y amigos cercanos para las exequias del icónico presentador que murió el pasado 6 de junio. ► https://t.co/aQz54lwWWm pic.twitter.com/4exk745XFF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 9 de junio de 2019

Aunque la idea es que fuera una ceremonia privada, la iglesia no fue cerrada y no solo se llenó, sino que quienes no pudieron entrar, entre curiosos y admiradores de Jota Mario, se instalaron a la salida de la iglesia para despedir a quien por años los acompañó en sus mañanas desde el otro lado de una pantalla.



La ceremonia litúrgica estuvo acompañada de música en vivo.



"Jota Mario, que se te abran las puertas de la eternidad para cuando el Señor te vea te diga : 'muy buenos días' ", dijo el párroco que ofició la misa.



Vargas, muy afectado, habló con los medios y dijo que por su condición depresiva, Jota Mario "me invitaba a su casa y no me dejaba caer. Un día me llamaron para decirme que una persona muy especial me había inscrito en un seminario y yo fui. Los líderes del curso nos hablaron a los asistentes y nos hicieron cerrar los ojos, con el argumento de que cuando los abriéramos, se nos aparecería un ángel. Cuando los abrí, estaba Jota Mario y me dijo que me iba a sanar", contó Vargas.



Y agregó que, por cosas del destino y el trabajo no había vuelto a ver a Jota Mario. "Yo fui muy mal agradecido con él, de verdad, porque siempre pensé que nunca se iba a morir y que iba a tener tiempo para agradecerle, y no", siguió.



Jota Mario Valencia nació en la capital antioqueña el 31 de marzo de 1956 y allí vivió hasta los 22 años, cuando viajó a Bogotá para trabajar en la programa Promec.



En Medellín residen algunos de sus familiares más cercanos, por lo que se habría tomado la decisión de que allí descansen sus cenizas.

Jota Mario Valencia sufrió un accidente cerebro vascular el pasado sábado primero de junio en Cartagena, donde pasaba vaciones, y llegó al Hospital de Bocagrande con un fuerte dolor de cabeza, mareo y sin sentir uno de sus brazos, por lo que fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Después de su salida del canal RCN, en septiembre del año pasado, había trascendido que regresaría a hacer un programa de entrevistas los sábados en la noche, y que a planear dicho espacio se había dedicado en el último tiempo.

DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ, EL TIEMPO MEDELLÍN