Así vive una madre que tiene nueve personalidades

Jane Hart es una mujer de 28 años, soltera y con dos hijos que hace tres años fue diagnosticada con esa condición de convivir con nueve identidades que la han acompañado desde su infancia hasta hoy en día.



Precisamente, desde el 29 de abril a las 10 p.m. el programa ‘Las 9 caras de Jane’, sigue la cotidianidad de esta mujer de 28 años que revela otras identidades desde los 6 hasta los 28 años.



Diagnosticada hace solo tres años, Jane se encuentra en una etapa de comprensión y adaptación, tratando de analizar qué le causó el trastorno, y para descubrir cómo puede coexistir mejor con todas sus ‘caras’.



A lo largo de la serie documental, Jane aceptará los abusos pasados que ocurrieron durante una infancia dura y su relación con su familia bajo el cuidado de su psicólogo clínico. Esta es una mirada cruda y sin filtro de una joven extraordinaria que está aprendiendo a vivir su vida nuevamente con un trastorno muy particular, comúnmente mal entendido.



“Esta experiencia ha sido muy interesante. Un poco dura, también. Cuando veo la serie, a veces tengo que darme vuelta, no puedo verla, porque es visceralmente difícil para mí mirar mi cara, mi boca, mirar mi cuerpo, escucharme decir palabras que yo no dije”, cuenta Jane en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



“Pero me gusta como salió todo y lo que lograron, y pienso que hicieron un gran trabajo. Lo más importante de todo esto para mí es que los chicos necesitan una voz.

El abuso infantil existe, pasa y eso causa el trastorno”, dice.



Jane tiene, además, a Beth. “Ella tiene 10 años y sufrió mucho del abuso. Y en realidad estoy usando mucho sobre Beth, es una de las primeras partes que salió de mí. Llevó un tiempo, pero ella estaba tan preparada para contar su historia”, junto a Ashley.

“Ashley ha crecido mucho en el último año. Ella ha tenido más tiempo en terapia así que ella habló mucho más sobre el abuso que ella sufrió. Pero carga con muchos traumas que tuve en mi adolescencia, porque lo que le pasa a un niño cuando sufre de abuso sexual es que estás preparado a más abusos que vendrán a lo largo de tu camino. Hubo personas que me lastimaron durante mi adolescencia por ese motivo, porque no sabía cómo decir que no. Así que Ashley pasó mucho por eso y fue la razón de mi especie de amnesia durante mi adolescencia”, recalca la protagonista del documental.



Cómo pasa de una personalidad a otra



"Lo primero que siento es como un dolor de cabeza, se siente borroso y pienso que alguien se está acercando, y allí es cuando me concentro porque pienso quién es que se está acercando, y no sé cuál es la parte que se está acercando y que está por salir. Y yo no la dejo salir o trato de hacer algo para prevenir que salga, lo más que pueda. No quiero evitar que salgan, ese no es el propósito. Pero si es durante el día y necesito hacer cosas, no puedo permitir que salgan. Entonces empiezo a escuchar música o a hacer otras cosas. Es un sentimiento muy extraño. Es diferente. Pero ha sido menos desde la terapia”.



Para Jane Hart ha sido muy interesante verse en televisión explorando una experiencia muy íntima. “Gané mucha compasión para mí misma y en todo este trayecto donde me pregunté millones de veces si estaba lista, y pensaba: “No, no lo tengo todo listo”. Y creo que ese es el punto, nadie realmente lo tiene. Y eso está bien, y es algo que necesita verse más bien en la sociedad que tengamos TID, que tenemos estas luchas, y que no tengamos que alejarnos, sino que están bien”, finaliza.



CULTURA

@CulturaET