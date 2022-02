La mayoría de las películas que recibieron nominaciones a los premios Óscar se pueden apreciar en la comodidad de la casa, a través de las diversas plataformas de streaming, por ejemplo, la ya célebre No miren arriba, que fue todo un fenómeno durante el fin de año en Netflix.

O la película animada a la que se ha unido el sentimiento colombiano: Encanto, que tiene tres nominaciones (aunque no a mejor película) y se puede ver por el canal Disney +, para disfrutar no solo de su historia sino de su sorprendente banda sonora.



Antes de que el veredicto de los votantes de la academia de los Oscar se conozca el 27 de marzo -la ceremonia tendrá lugar ese día en Los Ángeles-, usted también puede hacerse su propio juicio y elegir sus favoritas al verlas en este tiempo de espera tanto en plataformas como en salas de cine.

Dos difíciles de ver, por ahora...

West Side Story, el remake de Steven Spielberg con la protagonista de origen colombiano Rachel Zegler, estuvo en salas de cine, pero ya salió de cartelera. La esperanza ahora, para aquellos que esperan a las nominaciones para observar estas producciones, es que se considere volver a presentarla.



(Puede leer: El mal debut de West Side Story en taquilla estadounidense).



Otra película que no está disponible en el momento es Drive My Car, nominada a mejor película.

Lista de nominadas a mejor película y plataformas

No miren arriba: Netflix

Belfast: Apple TV+

Dune: HBO Max

Licorice Pizza: cines (estreno el 17 de febrero)

Rey Richard: una familia ganadora: HBO Max

Nightmare Alley: cines

El poder del perro: Netflix

West Side Story: Salió de cartelera

Drive My Car: no se ha anunciado su estreno en Colombia.

